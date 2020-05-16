Yunanlıları çıldırtan Cihat Yaycı’ya Erdoğan'dan yeni görev
Libya ve Doğu Akdeniz üzerine kaleme aldığı kitaplarla Yunanistan’ı çıldırtan Tümamiral Cihat Yaycı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Resmi Gazete’de yayımlanan kararına göre, Genelkurmay Başkanlığı emrine atandı.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümamiral Cihat Yaycı'nın Genelkurmay Başkanlığı emrine atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümamiral Yaycı, Genelkurmay Başkanlığı emrine atandı.