  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye Vodafone Vakfı’ndan 65 yaş üstü kişilere videolu destek

Meteoroloji Antarktika iklimini mercek altına aldı

Helal akreditasyonların askıya alınması veya geri çekilmesine ilişkin esaslar belirlendi

Maçlar nasıl nerede oynanacak?

Fırsatçı bankalara ceza yağdı
için kalan
Aktüel

Yunanlıları çıldırtan Cihat Yaycı’ya Erdoğan'dan yeni görev

Libya ve Doğu Akdeniz üzerine kaleme aldığı kitaplarla Yunanistan’ı çıldırtan Tümamiral Cihat Yaycı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Resmi Gazete’de yayımlanan kararına göre, Genelkurmay Başkanlığı emrine atandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 10:53:00 -
Yunanlıları çıldırtan Cihat Yaycı’ya Erdoğan'dan yeni görev

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümamiral Cihat Yaycı'nın Genelkurmay Başkanlığı emrine atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümamiral Yaycı, Genelkurmay Başkanlığı emrine atandı.

Cihat Yaycı Paşa’dan Yunanlıları kızdıracak bir kitap daha!
Cihat Yaycı Paşa’dan Yunanlıları kızdıracak bir kitap daha!

Kültür - Sanat

Cihat Yaycı Paşa’dan Yunanlıları kızdıracak bir kitap daha!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı