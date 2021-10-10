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Dünya Yunanlılar tatbikatı provokasyonla bitirdi
Dünya

Yunanlılar tatbikatı provokasyonla bitirdi

Yunanistan, Türkiye’yi provoke etmek için hiçbir fırsatı kaçırmıyor...

Yeniakit Publisher
2021-10-10 11:55:00 -
Yunanlılar tatbikatı provokasyonla bitirdi

Uluslararası anlaşmalara aykırı olmasına rağmen adalarda asker bulunduran ve geçtiğimiz hafta, Türkiye’nin dibinde bulunan birkaç adada tatbikat yapan Yunanistan’da Milli Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias da bu tatbikatlarda yer aldı. Koyun Adası’nda da tatbikat yapılırken; tatbikatı adada izleyen Hardalias, arkada İzmir görünecek şekilde Yunan askerleri ile poz verdi.

“Her ada Yunan yurdu”

Fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Hardalias, “Her ada, her küçük ada, her kayalık adacık, bir Yunan yurdu! Her yerdeyiz!” ifadelerini kullanarak sözde Türkiye’yi kışkırtmaya çalıştı.

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