SON DAKİKA
Dolar ve Euro yeni güne nasıl başladı? İşte döviz piyasasından son durum!
Yasin Paşalı Giriş Tarihi:

Dolar ve Euro yeni güne nasıl başladı? İşte döviz piyasasından son durum!

Döviz kurlarındaki güncel veriler ne durumda? 22 Ocak gününe Dolar ve Euro nasıl bir başlangıç yaptı? İşte döviz kurlarındaki son durum…

#1
Foto - Dolar ve Euro yeni güne nasıl başladı? İşte döviz piyasasından son durum!

İç ve dış piyasayı etkileyen döviz kurundaki değişimler vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

#2
Foto - Dolar ve Euro yeni güne nasıl başladı? İşte döviz piyasasından son durum!

Döviz kurlarındaki hareketlilik bugün de devam ediyor.

#3
Foto - Dolar ve Euro yeni güne nasıl başladı? İşte döviz piyasasından son durum!

22 Ocak Perşembe gününe ilişkin Dolar ve Euro fiyatları ise şöyle:

#4
Foto - Dolar ve Euro yeni güne nasıl başladı? İşte döviz piyasasından son durum!

Bu sabah itibarıyla; Dolar 43,305 TL'den işlem görüyor.

#5
Foto - Dolar ve Euro yeni güne nasıl başladı? İşte döviz piyasasından son durum!

Euro ise 50,706 TL seviyelerinde seyrediyor.

