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Gündem Yunanlı siyasetçiden bomba açıklama: Biz Osmanlı'nın çocuklarıyız
Gündem

Yunanlı siyasetçiden bomba açıklama: Biz Osmanlı'nın çocuklarıyız

Yunan Parlemento Üyesi Dimitris Keridis, Yunanlıların yapay bir millet olduğunu söyleyerek "Hepimiz Osmanlıların çocuklarıyız. Seversiniz ya da sevmezsiniz ancak bu tarihsel olarak bir gerçektir" ifadelerini kullandı. Yunanlılara yönelik soykırım uygulandığı iddialarını yalanlayan Keridis, tam tersine Yunanlıların çeşitli soykırımlar yaptığını ifade etti.

Yeniakit Publisher
2020-08-18 19:18:00 - 2020-08-18 19:19:01

 yeniakit.com.tr 

"Wights of Salem" adlı Youtube kanalında çevirilen videoda Yunan Parlemento Üyesi Dimitris Keridis, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Keridis, "Biz üniversitede ve akademik hayatta tüm ulusların az çok yapay olduğunu öğrendik ve buna inanıyoruz. Birçok ulus son 200-300 yılda veya yeni çağın başında ortaya çıktı. Bazıları 200 yıldan daha eskidir. Bazıları ise son 50 yıldan bile daha gençtir." diye konuştu.

Yunalıların da yapay bir millet olduğunu dile getiren Keridis, "Neredeyse herkes yapay uluslardandır ve bunlar siyasi müdahaleyle oluşturulmuşlardır" dedi.

"Yunanlılar Osmanlı'nın çocuklarıdır"

Türkiye'nin Osmanlı İmparatorluğu'nun halefi olduğunu söyleyen Keridis, Yunanlıların da Türkler ve diğer milletler gibi Osmanlı'nın çocukları olduğunu ifade etti.

Keridis, "Hepimiz Osmanlıların çocuklarıyız. Seversiniz ya da sevmezsiniz ancak bu tarihsel olarak bir gerçektir. Bir insan geleceğini değiştirebilir ama geçmişini değiştiremez. Bizim geçmişimiz Osmanlıların çocukları olduğumuzu gösteriyor." dedi.

Yunanlıların soykırıma ve etnik temizliğe uğradığı şeklindeki iddiaların tamamen yalandan ibaret olduğunu aktaran Keridis, tam aksine Yunanların çok sayıda soykırım yaptığı itirafında bulundu.

Türkiye ve Yunanistan arasında yıllardır devam eden "Kıbrıs" meselesine değinen Keridis, "Kıbrıs'ta Rumlar ve Türkler birbirini öldürdü iki ulusun milliyetçiliği çatıştı ve bu sorun ortaya çıktı. Karşılıklı çatışma esas olarak Türklerin görüşü. Diğer görüş ise sanki Kıbrıs'ta Kıbrıslı Türk yokmuş gibi davranmak ve sadece "Kötü Türkiye" demek" ifadelerini kullandı.

Uluslararası hukukun bu konuda Yunanistan'ın yanında olmadığını aktaran Keridis Yunanlı devlet idarecililerinin de bunu iyi bildiğini sözlerine ekledi.

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