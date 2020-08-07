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Dünya

Yunanlı generalin Türkiye isyanı! Ülkesini yerden yere vurdu

Yunanistan ordusundan emekli Korgeneral Nikolaos Tamouridis, ülkesinin son dönemdeki iç ve dış politikalarından duyduğu rahatsızlığı sert bir makaleyle dile getirerek "köklü bir siyasi değişim" çağrısında bulundu. Tamouridis, "Ülkemizi çöküşe götürerek bizi dilenci durumuna düşürdünüz. İtibarımız yerle bir oldu. Ülkemizin Ege'deki topraklarını Türkiye'ye vermeye razı hale geldiniz" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-08-07 19:13:00 - 2020-08-07 19:18:20
Yunanlı generalin Türkiye isyanı! Ülkesini yerden yere vurdu

Yunanistan ordusundan emekli Korgeneral Nikolaos Tamouridis Türkiye karşısında çaresiz kalan ülkesini yerden yere vurdu.

Tamouridis, 24 Temmuz’da hem askeri vesayetin sona erişinin 46’ncı yıl dönümünü kutlayan hem de Ayasofya’nın yeniden ibadete açılmasından dolayı "yas günü" yaşayan Yunanistan’daki karmaşık duygulara değindi.

Yunanistan’ın ekonomik, ahlaki ve sosyal bir çöküş yaşadığını belirten Tamouridis, "24 Temmuz’da sözüm ona demokrasinin yeniden tesis edilişinin 46’ncı yıl dönümü kutlandı. Ekonomik anlamda, milli ruh anlamında, ahlak çerçevesinde ve toplumsal anlamda ulusal çıkarlarımızın yıkılışını mı kutladınız? Kutladığınız şey tam olarak nedir?" diyerek ülkesine isyan etti.

"Topraklarımızı Türkiye'ye teslim edecek hale geldiniz"

Yunanistan'ın aciz kalarak çıkarlarını koruyamadığını söyleyen Tamouridis, "Ülkemizi çöküşe götürerek bizi dilenci durumuna düşürdünüz. İtibarımız yerle bir oldu. Avrupa Birliği’nden alınan finansal paketleri har vurup harman savurdunuz. İşsizlik oranları yüzde 50’lere ulaştı. Kıbrıs’ı terk ettiniz. Kalan üç beş sözde müttefiğimizin de baskısı ile ülkemizin Ege’deki topraklarını Türkiye’ye vermeye razı hale geldiniz. İnsanımız kendisini, ailesini ve mal varlıklarını nasıl koruyacağını düşünür hale geldi. Bütün bunlara rağmen yine de kutlayacak bir şey bulabiliyorsunuz." diye konuştu.

Yunanistan demokrasisinin ifla ettiğini dile getiren Tamouridis, ülkede "köklü bir siyasi değişim" çağrısında bulundu

Yunanistan’ı küresel güçlerin kolonisi haline getirenlerin "cezalandırılması" gerektiğini ifade eden Tamouridis, sözlerini şöyle noktaladı:

"Yunanistan’ın köklü ve şok edici bir siyasi değişime ihtiyacı var. Bu değişim, ülkemizi dış güçlerin kolonisi haline getirenlerin cezalandırılmasını ve devletin baştan inşa edilerek yeni bir siyasi potansiyel üzerine tesis edilmesini gerektiriyor. Hiçbir dışa bağımlılık ve ekonomik şantaj, bir araya gelmiş bir Yunan halkının kararlılığıyla boy ölçüşemez."

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