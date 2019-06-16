Yunanlı gazeteciden yeni Sykes-Picot iddiası!

Yunanlı gazeteci Vasilis Kapoulas, önümüzdeki günlerde İsrail'de başbakan Netanyahu liderliğinde ABD, Rusya ve İsrail'in katılımıyla 24 Haziran'da Kudüs'te düzenlenecek 3'lü zirvede, Türkiye'nin masaya yatırılacağı ve Orta Doğu'da Türkiye'ye karşı yeni Sykes-Picot Anlaşması'nın devreye sokulacağını öne sürdü.

“Türkiye artık NATO'nun üyesi değil”

Vasilis Kapoulas'un, İsrail basınına kaynak gösterdiği yazıda, “İsrail Güvenlik Konseyi: Ankara, Batı ve AB İçin bitiyor" başlıklı haberinde, Ankara'nın artık NATO'nun bir üyesi olmadığını öne sürdü.

Vasilis Kapoulas'ın kaleme aldığı yazısından bazı bölümler:

İsrail üst düzey yetkilileri ilk defa birkaç saat önce Türkiye ve F-35'in geleceği hakkında 'bomba' açıklamalarda bulundu. Orta Doğu'da Türkiye aleyhine yeni bir Sykes-Picot Anlaşması'nın varsayılmasıydı. İsrailli yetkililerin söylediği şey, bölgede neler olacağını yanlış yorumlamaya yer bırakmıyor.

Özellikle İsrail güvenlik konseyi üyesi Zeev Elkin, Ankara'nın en son F-35'leri satın almaması gerektiği için ABD'nin Türkiye'yle ilişkisinin sona ermesi gerektiğini vurguladı.

Bununla da kalmadı. İsrail radyosunda Türkiye'nin geleceğine dair görüşlerini ortaya koyan bir cümle söyledi.

Özellikle şu cümle dikkat çekiyor:

“Türkiye'nin stratejik yönü artık Avrupa değil.

Ankara, halen İttifak üyesi olmasına rağmen artık NATO üyesi değil.

Türkiye'nin stratejik yönü, İslam dünyasında lider konumunu arayan İslam ülkesi olarak bağımsız bir politikadır.” Bu noktadan itibaren, ülkenin tüm medyasında İsrail yayınlarının Türkiye aleyhine olağandışı bir bombardımanı var.

“Erdoğan, Batı'yı redderek İslami bir devrim başlattı”

The Jarusalem Post'un yazarı Amotz Asa-El, “Türkiye'de Batı'ya kayma, geçen yüzyılda ülkenin bağımsızlık savaşından sonra başladı ve şimdi de son noktasına ulaştı..

Erdoğan, bir kez daha Türkiye'yi doğuya çevirdi. Bu politika, Osmanlı Devleti'nin daha önce de izlediği, modern Türkiye'nin kurucusu ve ilk başkanı Kemal Atatürk'ün iradesini ihlal eden bir politika. Atatürk, Türkiye'yi Avrupa teknolojisi, eğitimi ve yönetişimi ile modern bir devlet haline getirmeye çalışırken Ortadoğu'dan uzak durmayı seçmişti. Ancak Erdoğan, ülkenin Osmanlı geçmişini kucaklayarak ve Batı'yı reddederek İslami bir devrim başlattı. Erdoğan, Türkiye'nin 'baba' mirasına en kayıtsız, en kötü düşmanıdır. Şartlar izin verdiği ölçüde İslami talepler büyüdükçe, bu mirası yok etmeye devam edecek. Erdoğan'ın Batı'yı terk etmesinin kanıtı çoktur. Atatürk'ün mirasını yalnızca Kemalist militanları çıkarmak ve alkolü yasaklamakla yok etmekle kalmaz. Türkiye'nin doğuya dönüşü S-400 pazarından görülüyor. Ancak Erdoğan'ın anlamadığı şey, ABD ve Rusya'nın ortak bir stratejik düşmanı olduğu: Doğu, Batı, Kuzey ve Güney'i tehdit eden İslamcılar."

Amotz Asa-El, "Atatürk'ün bu savaşa karşı tutumu, eğer bizimle olsaydı, açık olurdu: aramızdaki aralığın yanında bizimle olacaktı ve diğer tarafta ise Erdoğan" dedi.

“Kürt devletinin kurulmasıyla sykes-pıcot anlaşması devreye sokulacak”

İlk defa, bir İsrailli üst düzey yetkili, Kürt devletinin kurulmasıyla yeni bir Sykes-Picot Anlaşması'ndan bahsetti.

Başbakan Netanyahu, Putin ve Trump'ın güvenlik danışmanlarının üçlü toplantısı ayın sonunda yapılacak.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patrushev ve İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Meir Ben-Shabbat, 24 Haziran'da Suriye ve bölgenin geleceğini tartışmak için Kudüs'te bir araya gelecek.

İsrailli yetkili, ”Bu olası bir olay değil, açıklamak için uygun kelimelerim yok.

Bu aşamada, üçümüzün görüş alışverişi konusundaki iradesinin önemli olduğu doğrudur, ancak şunu düşünün: Kudüs'ün kurtuluşundan 52 yıl sonra, ABD ve Rus güvenlik danışmanlarını Suriye'nin geleceği hakkında birlikte konuşmaları için getirdik” dedi.

İsrail üst düzey savunma bakanlığı yetkilisi ise, "Bunu yeni bir Sykes-Picot Anlaşmas olarak görebilirsiniz" dedi.

İsrailli yetkililerin aktardığı bilgiye göre, "Yüzyılın Anlaşması", Arap bölgesini doğu ve batıya bölen ve bir Kürt devleti oluşturacak yeni bir "Sykes-Picot Anlaşmas" oluşturacak. Bu, bir süre önce, "Yüzyılın Anlaşması" müzakerelerinin farkında olan Faslı kaynaklar tarafından da doğrulandı.

İsrail Askeri İstihbarat Teşkilatı Başkanı General Tamir Heyman da, sırasıyla:

“Herkese konuşan bir dünya lideri arıyorsanız, Rus oyuncuya bakın.

Rusya'nın bölgedeki egemenliği tartışılmaz. Rusya neredeyse kasten dengesizliğe neden oluyor ve daha sonra onları varlığında ustaca çözmek istiyor "

Haaretz gazetesi: F-35'teki Türk firmaların yerine alacağız

İsrailli gazetesi Haaretz bir ön sayfa makalesinde ise , "F-35'ler söz konusu olduğunda, Türk firmalarının yerini alacağız" dedi.

İsrail Savunma Bakan Yardımcısı El Ben-Dahan, Türkiye ile ABD arasındaki tartışmanın İsrail ile ilişkilerini daha da güçlendirmesine ve ülkesinin F-35 inşaat programına katılımını güçlendirmesine yardımcı olabileceğini söyledi.

Ben-Dahan, " İsrail Devleti'nin, F-35'in başka bir bölümünü alması ve kısmen de Türkiye'deki fabrikalara devredilmesi gereken ek şeyleri alması mümkün olacak" dedi.