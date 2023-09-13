Yunanlardan Ayasofya'ya ilişkin skandal sözler! Buna nasıl izin veriliyor?
Yunanistan merkezli sözde "Ekümenik Patriklik" merkezinin resmi internet sitesinde Ayasofya Camii için skandal ifadeler kullanıldı.
Sitenin ilk sırasında Ayasofya Camisi'nin görseli yer alırken, Ayasofya için, "İsa'nın büyük kilisesi" denildi.
Ayasofya'nın tanıtımında İstanbul için de "Konstantin" adı kullanılırken, şu hadsizliğe imza atıldı:
M.S. 38'den itibaren Konstantin şehrinde bugüne kadar kesintisiz Hristiyan tanıklığı, dua hizmet.
TÜRK DEGS'ten tepki!
Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (TÜRK DEGS), skandal Twitter hesabından karşılık verdi.
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TÜRK DEGS tarafından yetkililere şöyle seslenildi:
Türkiye Cumhuriyeti Devleti buna nasıl izin veriyor?
Sözde "Ekümenik Patriklik" resmi internet sitesi ve Twitter hesabı.
Ayasofya'yı göstererek İsa'nın büyük kilisesi diyor ve İstanbul için Konstantinopolis. patriklik için de “ekümenik patriklik” deniyor.
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