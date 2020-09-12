  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Yunanistan'la gerilim tırmanırken bölgeden sıcak görüntüler! ABD'li isim de uçağa bindi
Dünya

Yunanistan'la gerilim tırmanırken bölgeden sıcak görüntüler! ABD'li isim de uçağa bindi

Doğu Akdeniz'de tansiyon yükselirken sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. ABD-Yunanistan ortak tatbikatına ABD'nin Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt ve Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros'un ABD'ye ait C-130 nakliye uçağı ile katılması dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2020-09-12 17:41:00 -
Yunanistan'la gerilim tırmanırken bölgeden sıcak görüntüler! ABD'li isim de uçağa bindi

Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasında gerilim yükseliyor. Türkiye'nin meşru haklarını kullanması, Yunanistan'ı ve ağababalarını çıldırtıyor. Avrupa'nın şımarık çocuğu, Türkiye'ye karşı cephe oluşturmaya çalışıyor. Türkiye ise kararlılık ile haklarını savunmaya devam ediyor.

Bölgede sıcak gelişmeler yaşanırken, ilginç bir görüntü Yunan medyasına yansıdı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt, Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros ile iki ülkenin ortak yaptığı tatbikatı yerinde izledi.

Yunan basını, ilginç ikilinin "Stolen Cerberus" ismi verilen tatbikatta çekilen görüntülerini yayınladı. Kathimerini gazetesi, ABD'li Büyükelçi ve Yunan Genelkurmay Başkanı Floros'un ABD'ye ait bir C-130 nakliye uçağına bindiğini bildirdi.

20 Eylül tarihine kadar sürecek

Ortak düzenlenen tatbikata ABD Hava Kuvvetleri'nin üç C-130 ve bir C-21 ile katıldığını kaydeden Kathimerini gazetesi Ege Denizi'ndeki gösterinin 20 Eylül tarihine kadar süreceğini belirtti.

Tansiyon yüksek

Türkiye ve Yunanistan arasında tansiyon yükselirken Fransa da Yunanistan'a arka çıkmasıyla dikkatleri çekiyor. Türkiye ise her fırsatta haklarından geri adım atmayacağını bildiriyor.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Güney Kıbrıs'a indi

Ayrıca, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Katar'daki 'Afganistan Barış Görüşmeleri'nden sonra bugün Güney Kıbrıs'a indi.

Pompeo dün yaptığı açıklamada, Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimi hafifletmek için 12 Eylül tarihinde Kıbrıs'a gideceğini bildirmişti.

Mike Pompeo, Doğu Akdeniz'deki krizi çözme amacıyla gerçek bir diyalog kurulmasını ümit ettiklerini söyleyerek, müzakerelerin başlaması için askeri varlıkların geri çekilmesi gerektiğini savunmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Hamsi değil balina yakaladık' Türkiye için ikinci müjde iddiası
Gündem

'Hamsi değil balina yakaladık' Türkiye için ikinci müjde iddiası

Gazeteci Mehmet Acet, bugün kaleme aldığı yazısında Karadeniz'den ikinci doğalgaz müjdesi için "ayları değil, haftaları saymaya başlayabilir..
Şok sözler: Söyleyin o yerden bitme Macron'a...
Gündem

Şok sözler: Söyleyin o yerden bitme Macron'a...

Türkiye Haber Merkezi Genel Yayın Yönetmeni Abdurrahman Uzun, Youtube'da yayınladığı bir videoda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Cum..
İzleyenler şok oldu... Defne Samyeli'den yıllar sonra korkunç itiraf!
Medya

İzleyenler şok oldu... Defne Samyeli'den yıllar sonra korkunç itiraf!

Eski spiker Defne Samyeli bir Youtube kanalına verdiği röportajda "Affetmeyeceğiniz biri var mı?" sorusuna verdiği cevapla dikkat çekti. Sam..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı