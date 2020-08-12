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Gündem

Yunanistan'ın Türk karasularına ittiği 40 sığınmacı kurtarıldı

Yunan sahil güvenlik güçlerinin Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Türk kara sularına itilen 40 göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2020-08-12 02:09:00 -
Yunanistan'ın Türk karasularına ittiği 40 sığınmacı kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Yunan güçleri tarafından Türk kara sularına geri itilen 40 sığınmacının lastik bot içerisinde sürüklendiği ihbarının yapılması sonucu bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik ekipleri sığınmacıları kurtardı.

Karaya çıkarılan sığınmacılar, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne yollandı.

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