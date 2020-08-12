Yunanistan'ın Türk karasularına ittiği 40 sığınmacı kurtarıldı
Yunan sahil güvenlik güçlerinin Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Türk kara sularına itilen 40 göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Yunan güçleri tarafından Türk kara sularına geri itilen 40 sığınmacının lastik bot içerisinde sürüklendiği ihbarının yapılması sonucu bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik ekipleri sığınmacıları kurtardı.
Karaya çıkarılan sığınmacılar, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne yollandı.