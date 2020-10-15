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Gündem Yunanistan'ın propagandasına görüntülü cevap!
Gündem

Yunanistan'ın propagandasına görüntülü cevap!

Doğu Akdeniz'deki tüm faaliyetleri tespit edilmeden izleme yaptığı öne sürülen Yunan denizaltıları Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından takibe alındı. Takip görüntüleri kamuoyu ile paylaşıldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-15 14:58:00 - 2020-10-15 15:01:54

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarının, 'görünmez' olduğu ve Doğu Akdeniz'deki tüm faaliyetleri tespit edilmeden izlediği iddia edilen Yunan denizaltılarını anbean takip ettiği ortaya çıktı. Söz konusu denizaltıların, Türk unsurları tarafından çekilen görüntüleri, Yunanistan tarafından oluşturulmaya çalışılan algıyı da yıktı.

Yunanistan'daki bazı haber sitelerinde Yunan Deniz Kuvvetlerine ait denizaltıların Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından tespit edilemediğine yönelik iddialar yer aldı. Yunan iç kamuoyunda algı oluşturmaya yönelik yayımlanan haberlerde, Type-214 denizaltılarının görünmez nitelikte olduğu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin deniz karakol uçakları ve helikopterlerinin bu denizaltıları tespit edemediği ileri sürüldü. Haberlerde ayrıca 'görünmez' oldukları savunulan Yunan denizaltılarının Doğu Akdeniz’deki tüm faaliyetleri tespit edilmeksizin izlediği iddiasına da yer verildi.

Güvenlik kaynakları ise söz konusu iddiaların kesinlikle gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Görünmez olduğu iddia edilen Yunan Type-214 denizaltılarının, Türk Deniz Kuvvetlerinin yüzer ve uçar unsurları tarafından Doğu Akdeniz’de kesintisiz takip edildiğini vurgulayan kaynaklar, yapılan haberlerin gerçeklik payının bulunmadığına dikkati çekti.

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Yorumlar

serdar

Oysa evet göremiyoruz denseydi daha akıllıca olurdu bknz 2. dünya savaşı...
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