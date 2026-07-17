Uzmanlar tek tek işaret etti: Geceleri birden fazla yastığa sarılarak uyuyorsanız...
Geceleri birden fazla yastığa sarılarak uyuyorsanız dikkat etmek zorundasınız...
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Geceleri birden fazla yastığa sarılarak uyuyorsanız dikkat etmek zorundasınız...
Pek çok kişi için yatağı yastıklarla doldurmak ya da uyurken birden fazla yastığa sarılmak yalnızca rahatlık veya dekorasyon tercihi olarak görülüyor. Ancak uzmanlar, bu alışkanlığın sanıldığından çok daha derin psikolojik ve fiziksel nedenlere işaret edebileceğini söylüyor. Peki, yastıklara duyduğunuz bu ilginin ardında hangi psikolojik ve fiziksel ipuçları saklı? İşte uzmanların değerlendirmeleri...
Oxford Üniversitesi profesörü ve uyku psikoloğu Alice Gregory ile uyku tıbbı uzmanlarının araştırmaları, çok sayıda yastıkla uyumanın arkasındaki şaşırtıcı gerçekleri ortaya koydu.
1. BEYNİN GÜVELİK SİNYALİ Uyku psikolojisine göre, yatma ritüellerimiz ve yatakta kullandığımız unsurlar beynimiz için doğrudan birer güvenlik sinyaline dönüşüyor.
Kendinizi yastıklarla çevrelemek veya birden fazla yastık kullanarak uyumak, uyku öncesinde bilinçaltınızda büyük bir koruma alanı yaratıyor. Bu durum, günün getirdiği savunmasızlık hissini azaltarak daha huzurlu bir uykuya geçiş sağlıyor.
2. STRES DÖNEMLERİNDE DUYGUSAL DÜZENLEME ARACI Yoğun stres, kaygı veya belirsizlik dönemlerinden geçerken insanlar farkında olmadan kendilerine huzur veren alışkanlıklara sığınırlar.
Uzmanlar ise bu durumda çok yastıkla uyumanın, stresli zamanlarda kişinin kendi duygularını düzenleme çabası olduğunu söylüyor.
Yastıklar, uykuya dalmadan önce dış dünyadan izole, daha tahmin edilebilir ve sakin bir sığınak yaratmanın en pratik yoludur.
3. VÜCUDUN FİZİKSEL İMDAT ÇAĞRISI Bu alışkanlığın daima duygusal ihtiyaçlardan kaynaklandığı söylenemez. Bazen tamamen vücudun biyolojik bir arayıştır.
Uyku tıbbı uzmanları, birden fazla yastık kullanmanın boyun ve bel ağrılarını hafiflettiğini, doğru yatış pozisyonunu destekleyerek omurgayı rahatlattığını ve vücudun belirli bölgelerini yükselterek çok daha kolay nefes almayı sağladığını belirtiyor.
Psikolojiye göre birden fazla yastıkla yatmak kesinlikle olumsuz bir kişilik özelliği veya psikolojik bir rahatsızlık göstergesi değil.
Tam aksine; kişinin kendi konforunu sağlama taktiği, edinilmiş sağlıklı bir alışkanlık veya uyku kalitesini artırma yöntemi olarak kabul ediliyor.
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