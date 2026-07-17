Uzmanlar tek tek işaret etti: Geceleri birden fazla yastığa sarılarak uyuyorsanız...

Pek çok kişi için yatağı yastıklarla doldurmak ya da uyurken birden fazla yastığa sarılmak yalnızca rahatlık veya dekorasyon tercihi olarak görülüyor. Ancak uzmanlar, bu alışkanlığın sanıldığından çok daha derin psikolojik ve fiziksel nedenlere işaret edebileceğini söylüyor. Peki, yastıklara duyduğunuz bu ilginin ardında hangi psikolojik ve fiziksel ipuçları saklı? İşte uzmanların değerlendirmeleri...