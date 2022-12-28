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Yerel Yunanistan'ın ölüme ittiği göçmenleri Türkiye kurtardı
Yerel

Yunanistan'ın ölüme ittiği göçmenleri Türkiye kurtardı

Çanakkale’nin Ayvacık açıklarında 24 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-12-28 20:29:00 -
Yunanistan'ın ölüme ittiği göçmenleri Türkiye kurtardı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince, Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik bot içerisindeki 24 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı Sahil Güvenlik Botu ‘TCSG-905’ ve ‘KB-4510’ tarafından Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik bot içerisindeki 24 kaçak göçmen kurtarıldı.

Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildiler

Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu’na getirilen kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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