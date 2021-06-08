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Gündem Yunanistan’ın her zamanki küstahlığı!
Gündem

Yunanistan’ın her zamanki küstahlığı!

Yunanistan’ın zalimliği yine gündeme geldi. İzmir açıklarında, Türk kara sularına itilen 31 sığınmacı kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-06-08 17:00:00 -
Yunanistan’ın her zamanki küstahlığı!

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 31 sığınmacı kıyıya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili ilçesi Madra Çayı açıklarında lastik bot içerisinde bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen lastik bottaki 31 sığınmacı kurtarıldı.

Sığınmacıların, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.

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