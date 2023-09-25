Yunanistan'ın geri ittiği düzensiz göçmenler kurtarıldı
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 3 ayrı olayda Yunanistan unsurlarınca geri itilen 118 düzensiz göçmeni kurtardı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 3 ayrı olayda Yunanistan unsurlarınca geri itilen 118 düzensiz göçmeni kurtardı.
İzmir açıklarında can salları içerisinde düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları görevlendirildi.
Yunanistan unsurlarınca Türkiye kara sularına itilen aralarında kadın ve çocukların da olduğu 118 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
İzmir'de ayrıca 115 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. (İLKHA)
ÖNE ÇIKAN VİDEO