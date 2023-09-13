Yunanistan'ın başkenti Atina'da 6 Türk'e infaz! Dünya şaşkın, perde arkası ortaya çıktı! ABD ülkesinde bir teknik!

Yunanistan’ın başkenti Atina’da bir araca açılan yayılım ateşiyle 6 kişi öldürüldü. Öldürülen kişilerin Türk polisince de aranan isimler olduğu ve suç örgütü elebaşı Barış Boyun’un yakın adamları olduğu öğrenildi.

Atina’nın Artemida banliyösündeki ıssız bir noktada önceki akşam meydana gelen olayda beşi bir otomobilde, biri de araç dışında öldürülmüş altı kişinin cesedi bulundu.

Önce Arnavut oldukları söylenen kişilerin kimlik çalışmasında Türk vatandaşı oldukları belirlendi. Olay yerinden 25 boş kovan toplayan Yunan polisi öldürülenlerin kimliklerini gizli tutarken, Türk Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre bu kişiler arasında İtalya’da bir süre hapis yatan Barış Boyun’un adamlarından Doruk Ersu Büyüktunç ile yine Boyun’a yakınlığıyla bilinen Abdurrahman Tekrü, Ömer Kanza, Ozan Kaan Tozlu, Barış Çağan, Burak Tahmaz da yer alıyor.

İNFAZIN AYRINTILARINI YAYININDA AÇIKLADI

CNN TÜRK ayrıntıları aktardı. Burçak Bozkuş'a konuşan Uludağ şu değerlendirmeleri yaptı;

Yunan polisini de gerçekten hayrete düşüren bir 6'lı infaz aslında bu. Şöyle; Atina'ya 43 km uzaklıkta Artemita beldesinde bu olay gerçekleşiyor. Sahte Alman plakasına sahip bir araç. Bu araçta 6 kişi bulunuyor ve plakası sahte. Seyir halindeyken bu araç motosikletli saldırganlar geliyor ve aracı yaylım ateşine tutuyor. Önce arka koltuktaki kişileri infaz ediyorlar. Daha sonra diğer koltukta oturan kişiyi infaz ediyorlar. Ve sürücü kaçmaya çalışıyor. Aslında o ilk saldırı anında yaralı olarak kurtuluyor. Fakat sürücü kaçmaya çalıştığı sırada o da yakından takip ediliyor ve yakın mesafeden ona da ateş edilerek infaz ediliyor.

6'lı infaz bu... Yunan polisi olay yerine gidiyor fakat dehşetle karşılaşıyor. 6 kişi öldürülmüş, saldırganlar hızla olay sonrası kaçıyor. Peki yapılan ilk araştırmada ölenlerin Türk uyruklu olduklarının anlaşılması üzerine hemen Türk Konsolosluğu ile temas kuruluyor. İstanbul Emniyet birimleriyle temas kuruluyor. Öldürülen bu 6 ismin de İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün aslında çok yakından tanıdığı, takip ettiği, yakalamak için defalarca operasyon yaptığı kişiler olduğu tespit ediliyor.

Bunlar kim? Barış Boyun organize suç örgütünün üyeleri aslında. Peki Barış Boyun suç örgütü kim? Bu da çok ilginç... İstanbul'da Türkiye'de birçok kanlı suikastlerin, cinayetlerin faili bir örgütü aslında bunlar. Organize, silahlı, acımasız bir suç örgütü.

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milliyet'in derledği haberde: Geçen nisan ayında aslında İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri büyük bir operasyon düzenledi ve Barış Boyun çetesi üyesi 131 kişi gözaltına alındı. Barış Boyun çetesi ilginçtir kamuoyunda çokça rastlanıyor. Son dönemde motosikletli silahlı saldırganlar onu vurdu, bunu vurdu, gece kulübüne saldırdı şeklinde haberler çıkıyor. Barış Boyun çetesi motosikletli saldırı, suikast tekniğini Türkiye'de yaygınlaştıran yeni bir çete aslında.

ABD'DEKİ ÇETENİN YAPTIĞI TEKNİĞİ TÜRKİYE'DE YAYGIN OLARAK KULLANMAYA BAŞLADILAR

Aslında motosikletli suikastler, saldırılar ABD'deki motorlu bir silahlı çetenin yaptığı, uyguladığı bir teknik. Fakat bu çete o tekniği almış ve Türkiye'de son dönemde yaygın olarak kullanmaya başladı.

Genelde taşeron olarak bir çete bu. Yani birilerinden para karşılığı birilerini hedef alıyor ve o kişiyi yaralıyor ya da öldürüyor. Taşeronluk yapıyor ama bunu yaparken de motosiklet ile yapıyorlar. Motosiklet tetikçileri gidiyor, hedef seçtikleri kişiyi infaz ediyor, öldürüyor.