Yunanistan'ın 'Atmaca' korkusu! "Büyük tehlike" Savunma alanında büyük atılımlar gerçekleştiren Türkiye'nin ilk deniz füzesi Atmaca'nın son test atışı başarıyla tamamlandı. Yunan basını ise bunun kendileri için tehlike olduğunu yazdı.

Türkiye'nin ilk deniz füzesi Atmaca'nın yapılan son test atışında hedefleri başarıyla vurmasının ardından Yunan basını füzelere geniş yer verdi. "Yunan filosu tehlikede" Yunanistan'da basındaki haberlerde "Türk gemi savar füzesinin ilk denemesi başarılı oldu. Yunan filosu için tehlike!'' manşetleri yer aldı. Tam isabet Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, MİLGEM platformlarında konuşlandırılmak amacıyla gemiden gemiye seyir füzesi ihtiyacını karşılamak için Satıhtan Satha Güdümlü Mermi Projesi yürütüyor. Bu kapsamda üretilen Atmaca seyir füzesi DE son test atışında, hedefi başarıyla tutturdu. Denizlerdeki caydırıcılığı artıracak Bu füzeler Roketsan, atış kontrol sistemleri ve diğer ekipmanlar ise ASELSAN tarafından yerli olarak üretildi. Atmacalar MİLGEM'lere entegre edilerek, denizlerdeki caydırıcılığı artıracak. İlk deniz füzesi Öte yandan Atmaca'nın Türkiye'nin ilk deniz füzesi olma özelliği taşıdığı da bildirildi.

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