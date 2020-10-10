Yunanistan'ı sevindiren gelişme! Darbeci Sisi imzayı attı

Mısır'ın seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye yaptığı kanlı darbe ile göreve gelen darbeci Abdulfettah el Sisi, Türkiye-Libya deniz yetki alanları sınırını bertaraf etmek için Yunanistan'la 6 Ağustos 2020 tarihinde imzalanan sözde anlaşmayı onayladı.

Türkiye ve Libya 27 Kasım 2019 tarihinde bir deniz yetki alanları sınırlandırması anlaşması imzalamasının ardından Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri 6 Ağustos 2020'de Doğu Akdeniz için sözde "Münhasır Ekonomik Bölge" (MEB) anlaşmasını imzalamıştı.

"Türkiye için yok hükmünde"

Türk Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan ve Mısır arasındaki MEB anlaşmasına ilişkin, "İmzalandığı açıklanan sözde deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması, Türkiye için yok hükmündedir. Bu anlayışımız, sahada ve masada ortaya konacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

Mısır ve Yunanistan yönetimleri arasında imzalanan sözde anlaşma, 18 Ağustos'ta Mısır Meclis Anayasa ve Yasama Komisyonu tarafından 27 Ağustos tarihinde de Yunanistan Meclisinde kabul edilmişti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Türkiye ve Libya arasında imzalanan uluslararası anlaşmayı 30 Eylül'de BM Şartı'nın 102'nci maddesi gereği onaylamıştı.