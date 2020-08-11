Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah çağrı
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki meşru çalışmaları sonrası provokatif eylemlerde bulunan Yunanistan'dan skandal bir çağrı geldi. Oruç Reis sismik araştırma gemisini gündemine alan Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'ye bölgeden ayrılma çağrısı yaptı.
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yürüttüğü meşru çalışmalar, Yunanistan'da hazımsızlığa neden oluyor.
Oruç Reis sismik araştırma gemisinin faaliyetlerini gündemine alan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, "Türkiye'yi Yunan kıta sahanlığından derhal çekilmeye çağırıyoruz." dedi.
Yunan Başbakan Kiryakos Miçotakis ile görüşen Dendias, "Türkiye'nin 21'inci asrın çağdaş anlayışına yüz çevirdiğini" iddia etti.