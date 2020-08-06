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Gündem

Yunanistan'dan Türkiye'ye askeri heyet geliyor! Tarih dersi verilecek

Doğu Akdeniz ve Ege'deki yaşanan gerilimin görüşülmesi için Yunanistan'dan Türkiye'ye askeri heyet geliyor. Önümüzdeki günlerde gerçekleşmesi beklenen ziyaret kapsamında Ankara, Lozan ihlallerini somut örneklerle hatırlatılacak ve 1947 Paris Anlaşması'ndaki 12 adanın silahsız kalması şartının altını çizecek.

Yeniakit Publisher
2020-08-06 12:13:00 -
Yunanistan'dan Türkiye'ye askeri heyet geliyor! Tarih dersi verilecek

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Doğu Akdeniz'de verilen ruhsatlı alanda petrol aramasına anlamsız tepki vererek 21 Temmuz'da ilişkileri geren Yunanistan, nihayet sorunları diplomasi dışında bir yöntemin kendisine fayda sağlamayacağını anladı. Yunanistan'dan askeri heyet Ankara'ya gelecek.

"Adaların kıta sahanlığı var" iddiası çürütülecek

Sabah Gazetesi'nin haberine göre önümüzdeki günlerde gerçekleşmesi beklenen ziyaret kapsamında Ankara, Lozan ihlallerini somut örneklerle hatırlatılacak, 1947 Paris Anlaşması'ndaki 12 adanın silahsız kalması şartının altını çizecek, aidiyeti belirsiz olan adalar gündeme alacak, Yunanistan'ın 'Adaların da kıta sahanlığı var' iddiası dünya örnekleriyle çürütecek.

Türkiye müzakereden yana

Doğu Akdeniz'e 1800 kilometre ile en uzun kıyısı olan ve bölgenin en büyük ekonomisi olan Türkiye, hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hem de kendi sahip olduğu hakları kullanmakta kararlılığını uyguladığı politikalarla dünyaya gösteriyor. Yunanistan yönetimi ise mesnetsiz tezlerle ilişkilerin gerilmesine yol açıyor. Yunanistan, Avrupa ülkelerine şikâyet ederek Türkiye'yi haklarından vazgeçirme yöntemi politikasından fayda sağlayamayacağının farkına vardı. Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, ülkesinin Türkiye ile yaşanan anlaşmazlıklarda diyaloğa açık olduğunu dile getirdi. Üst düzey Türk yetkililer de Doğu Akdeniz'de paylaşım, işbirliği ve diyalogdan yana olduğu vurguluyor.

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Yorumlar

Samet

Yunanda anladı sahada bir şey alamayacağını. Simidi masada ne var ne yok hepsini yunana veririz.
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Mesut Sap

inşaallah biz Yunanistan tarafından işgal edilen 18 adayı önce bi geri alalım! Hatta Ocak 1933'de TBMM tarafından kabul edilen ve 25 Ocak 1933 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Marathi Adası'nın Türkiye'nin egemenliği altında olduğu belirtilmişti. Ama Yunanistan buna ragmen işgal etmekte!
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