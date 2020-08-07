Yunanistan'dan Türkiye kararı: Kapatılıyor

Geçtiğimiz gün Mısır ile deniz yetki sınırlandırılması anlaşmayı imzalayarak hukuku hiçe sayan Yunanistan, Türkiye ile ilgili flaş bir karara imza attı.

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü, Yunanistan’ın sınır kapısını 8 saatliğine kapatacağını duyurdu.

Anadolu Ajansı tarafından verilen habere göre, Yunanistan Kipi Sınır Kapısı 7 Ağustos 23.00’dan 8 Ağustos 07.00’a kadar büyük araç, küçük araç ve yolcu trafiğine tamamen kapatılacak. Söz konusu kararın, ileriki süreç içinde geçerli olup olmayacağı konusunda bir açıklama yapılmadı.

İpsala Gümrük Müdürlüğü’nün olası bir kısıtlama sonrası açıklaması yapması bekleniyor.