Yunanistan'dan Türkiye kararı

Edirne’nin İpsala ilçesindeki İpsala Sınır Kapısı’nın karşısında bulunan Kipi’de yeni köprü ve ek şeritler inşa edilirken, Pazarkule Sınır Kapısı’nın karşısındaki Kastanies’te ise sıfırdan yeni bir sınır istasyonu kuruluyor.

"Türkiye tarafı yıllar önce yenilenmişti"

Yunanistan tarafında yenileme çalışmaları devam ederken, Türkiye tarafındaki İpsala ve Pazarkule Sınır Kapıları, Ticaret Bakanlığı ve TOBB iş birliğiyle geçtiğimiz yıllarda tamamen yenilenmişti. Modern tesisleriyle yolcu ve yük trafiğinde konfor ve hız açısından bölgenin en gelişmiş geçiş noktalarından biri haline gelmişti.

"Kipi, Doğu’dan Batı’ya ticaretin ana kapısı"

Yunanistan İçişleri Bakan Yardımcısı Konstantinos Gkoulekas, Kipi Gümrük Binası’nın yenileme projesine ilişkin yüklenici firmanın belirlendiğini açıkladı. Proje kapsamında mevcut istasyonun tamamen yenileneceğini, yeni şeritlerle hem ağır vasıta hem de ziyaretçi geçişlerinin hızlanacağını belirtti.

Gkoulekas, son yıllarda İpsala-Kipi hattında sıkça görülen uzun araç kuyruklarının sona ereceğini ifade ederek, "Kipi yalnızca Yunanistan ile Türkiye arasındaki bir geçiş noktası değil, Doğu’dan Batı’ya uzanan Avrupa ticaretinin ana kapısıdır" dedi.

"Yeni köprü mevcut köprünün üzerine inşa edilecek"

İki ülke arasında yapılan anlaşma doğrultusunda, yeni Kipi Köprüsü mevcut köprünün 6 metre üzerine inşa edilecek. Gkoulekas, "Bu proje ülkemizin imajını güçlendirecek, Türkiye tarafındaki modern tesislerle dengeyi sağlayacak" diye konuştu.

Yenileme kapsamında bina modernizasyonu, ileri teknolojili kontrol sistemleri ve iyileştirilmiş trafik altyapısının da yer aldığı bildirildi.

"Kastanies’e yeni sınır kapısı kurulacak"

Gkoulekas ayrıca, Evros’un Kastanies (Pazarkule karşısı) bölgesinde yeni bir sınır kapısı inşa edileceğini açıkladı. Mevcut tesisin yetersiz kaldığını belirten Gkoulekas, yeni istasyonun kamuya ait 40 dönümlük bir arazi üzerine kurulacağını ifade etti. "Bugün mevcut bir tesis var ama açıkça yeni bir yapı inşa edilmesi gerekiyor" dedi.