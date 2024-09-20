  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Yunanistan’dan skandal ihlal!! Bodrum'a kadar kovaladılar
Gündem

Yunanistan’dan skandal ihlal!! Bodrum'a kadar kovaladılar

Yeniakit Publisher
2024-09-20 18:33:00 -
Yunanistan’dan skandal ihlal!! Bodrum'a kadar kovaladılar

Bodrum'da Yunan Sahil Güvenlik ekipleri, Türk karasularına girerek sınır ihlali yaptı. Yunan botunun, Türk karasularını ihlal ederek, bir mülteci botunu sahile kadar kovaladığı belirtildi.

Olay, sabah saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Yunan Sahil Güvenlik ekiplerini Türk karasularında fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil, Jandarma ve Türk Sahil Güvenlik ekiplerine ihbar etti.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Türk güvenlik birimlerinin hızla müdahalede bulunduğu, Yunan botunun ise Türk ekiplerini görmesinin ardından bölgeden uzaklaştığı kaydedildi.

Olay anının, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendiği öğrenildi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23