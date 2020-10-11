Yunanistan'dan skandal hamle! Türklerin Lozan'daki haklarını çiğniyor

Yunan Devleti Batı Trakya’da Medreselerde köklü değişiklik yapıyor. Tayin ettiği Müftüleri Medreselerin encümen başkanı yapıyor, Medreselerde bu güne kadar eğitim veren kadronun tamamını değiştiriyor!

Yunanistan Milli Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı’nın hazırladığı “Özel eğitimin iyileştirilmesi ve diğer acil hükümler” başlıklı yasa geçtiğimiz gece Yunanistan Parlamentosu’nda onaylandı ve 29 Temmuz 2020 tarihli resmi gazetede de yayınlandı.

Medrese yönetimini Türklerin elinden alınıyor

Bu yasaya göre Gümülcine ve İskeçe’deki iki Medresenin yönetimi Azınlığın elinden alınıyor ve Yunanistan’ın keyfi uygulamayla atadığı tayinli Müftülerin emrine veriliyor.

Encümen Heyeti ortadan kaldırılıyor

Yani kısacası Medreselerde Encümen Heyeti uygulaması rafa kalkıyor, Yunanistan’ın isteği ile Medreselere Tayinli Müftüler Encümen Heyeti görevini de üstlenmiş oluyor.

Bu yeni uygulamaya göre Gümülcine Tayinli Müftü Naibi ile İskeçe Tayinli Müftü Naibi Gümülcine ve İskeçe’deki Medresenin encümen başkanı olacak. Yunan devleti ne diyorsa o uygulanacak.

Yasada belirtildiği gibi, Medresenin Encümen başkanı olan Tayinli Müftü Naibi’nin bir de yedeği olacak. Söz konusu yasa yedek üyenin “Eğitimci veya Müslüman azınlık üyesi saygın bir kişi” olmasını öngörüyor. Encümen heyetine başkanlık edecek Tayinli Müftü Naibi’nin haricinde diğer dört üye ise öğrenci velileri tarafından seçilecek. Ki bu seçilecek olan üyelerin hiç birinde karar alma yetkisi de bulunmuyor.

Yine yeni yasaya göre, Medreselerin Encümen heyetleri devlet bütçesinden ve Eğitim Bakanlığı’nın kamu yatırımları bütçesinden eğitim masraflarını karşılamak üzere ödenek alabilecek.

Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Enerji Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı’nın ortak kararıyla öğrencilerin ihtiyacına yönelik öğrenci yurtları oluşturulabilecek.

Öğretmenlerin görevine son veriliyor!

Bir başka değişiklik, Resmi gazetede yayınlandığı gibi yasanın diğer maddesi ise şu anda Medreselerde görev yapan eğitim kadrosuyla ilgili. Halihazırda görev yapan öğretmenlerin iş sözleşmesi sonlandırılıyor. Yeni uygulamaya göre Medreselerde görev yapan öğretmenlerin 31 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla görevlerinin sona ereceği belirtiliyor.

Görevleri sona erdirilen öğretmenler tazminat alma hakkına sahip. Öğretmenlerin Azınlık Eğitimi Bürosu’na dilekçe sunmaları gerektiği ifade ediliyor.

Ruhban Okulu’nun açılmasını isterken Yunanistan'daki Türklerin hakkını çiğniyor

Öte yandan Yunanistan İstanbul’daki Ruhban Okulu’nun açılmasını isterken, Batı Trakya’da öteden beri Azınlığın mülkü olan Medreseleri Lozan Antlaşması’nı çiğneyerek kendi keyfi uygulamasına dahil ediyor.

Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı, Yunanistan Devleti’nden Azınlıkla ilgili iyileştirmeler beklerken, Yeni Demokrasi Partisi hükümeti bir kez daha neşteri derine vuruyor. Azılık eğitiminde iyileştirilme beklenirken, belirsizlik ve endişe giderek çoğalıyor.

Değerleri ortadan kaldırarak Asimile politikası uygulanıyor

Her zaman olduğu gibi Yunanistan’da iktidara hengi parti ve hükümet gelirse gelsin, Yunanistan devleti’nin Batı Trakya Müslüman Türk Azınlıkla ilgili çizdiği Azınlık kavramı değerlerini yok etme politikası virgülüne noktasına göre aynen ve asla taviz vermeden uygulanıyor.

Son olarak şunu belirtmekte fayda var; Azınlık ne yapıyor? Yunanistan'ın oldu-bittilerine seyirci kalmaya devam edecek mi?

Kaynak: Birlik Gazetesi