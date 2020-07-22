Yunanistan'dan haber geldi! Atatürk Evi bir süreliğine...

Selanik Başkonsolosluğu, Atatürk Evi'nin gerçekleştirilecek bakım nedeniyle 24-27 Temmuz 2020 tarihleri arasında ziyarete kapalı olacağını açıkladı.

Selanik Başkonsolosluğu, Mustafa Kemal'in doğduğu ve 1953'te müze olan 'Atatürk Evi'nde gerçekleştirilecek bakım nedeniyle bir süre kapalı olacağını duyurdu.

Açıklamada, Selanik’in Apostolou Pavlu Caddesi, 17 numarada bulunan 'Atatürk Evi'nin 24-27 Temmuz 2020 tarihleri arasında ziyaret edilemeyeceği belirtildi.

Türkçe, Yunanca ve İngilizce yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Atatürk Evi, gerçekleştirilecek bakım nedeniyle 24-27 Temmuz 2020 tarihleri arasında ziyarete kapalı olacaktır.

Saygıyla duyurulur."

Dün, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin yapacağı sondaj faaliyetleri kapsamında, Türkiye'nin Meis adası çevresinde 21 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında geçerli olmak üzere NAVTEX ilan etmesi Yunanistan'la Türkiye arasında gerilime neden olmuştu.

Yunan Kathimerini gazetesinin haberinde, “Antalya Hidrografi Dairesi, bugünden itibaren 2 Ağustos’a kadar Kastellorizo (Meis) Adası'nın güneyi ve doğusunda sondaj çalışmalarını açıkladı. Ankara’da, ‘Oruç Reis’ sismik araştırma gemisinin bu bölgede bulunacağını duyurdu ve bu nedenle ülke genelindeki ordu birlikleri alarma geçirildi” ifadelerine yer verilmişti.

Haberde ayrıca, Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros’un da Kıbrıs ziyaretini yarıda keserek Atina’ya döndüğünü belirtilmişti.