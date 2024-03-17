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Dünya Yunanistan'dan Gazze çıkışı: Bu kabul edilemez!
Dünya

Yunanistan'dan Gazze çıkışı: Bu kabul edilemez!

Yeniakit Publisher
2024-03-17 22:03:00 -
Yunanistan'dan Gazze çıkışı: Bu kabul edilemez!

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Filistinlilerin zorla Mısır'a gönderilmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve İtalya, Avusturya, Belçika, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) liderleriyle Mısır'ı ziyaret eden Miçotakis, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Miçotakis, Mısır temasları kapsamında yaptığı açıklamada, AB'de iş arayan genç Mısırlılara yasal göç yollarının sağlanmasının, insan kaçakçılığıyla mücadele kadar önemli olduğunu ifade etti.

Miçotakis'ten ateşkes çağrısı

Gazze'deki durumdan derin endişe duyduğunu belirten Miçotakis, "Bir an evvel ateşkes sağlanması ve rehinlerin serbest bırakılmasına yönelik çağrımı tekrar ediyorum." dedi.

Miçotakis, İsrail'in Gazzelileri Mısır tarafına sürme politikasına değinerek, "Filistinlilerin zorla Mısır'a gönderilmesi kabul edilemez." diye konuştu.

Refah şehrinin karadan olası bir işgalinin hem kendisini hem de Avrupalı liderleri son derece kaygılandırdığını ifade eden Miçotakis, Gazze'deki insani krizin kabul edilemez olduğunu ve bölgedeki istikrarsızlığın çevreye yayılmasını önlemek adına uluslararası toplumun ortak bir çalışma içerisine girmesi gerektiğini kaydetti.
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