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Dünya Yunanistan'dan flaş Libya kararı!
Dünya

Yunanistan'dan flaş Libya kararı!

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, "Yunanistan ve Libya, Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması görüşmesi için tekrar başlama kararı aldı" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-14 13:35:00 -
Yunanistan'dan flaş Libya kararı!

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye ile Libya arasında 27 Kasım 2019'da imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Miçotakis, "Yunanistan ve Libya, Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması görüşmesi için tekrar başlama kararı aldı" dedi.

Dibeybe-Miçotakis görüşmesi

Geçtiğimiz hafta Libya'nın başkenti Trablus'u ziyaret eden Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile görüşmüştü.

Türkiye ile Libya arasında 27 Kasım 2019'da imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasına değinen Dibeybe, şunları söylemişti:

"Türkiye ile münhasır ekonomik bölge belirlenmesi üzerine imzaladığımız anlaşmalar konusuna gelince, her türlü anlaşmanın, uygun çözümler sunmaya katkı sağlaması ve Libya, Türkiye ve Yunanistan'ın haklarının korunmasının önemini vurguluyoruz. Aynı şekilde, Girit ve Libya arasında deniz yetki alanlarının sınırlandırılması ve münhasır ekonomik bölge konusunda görüşmelerin başlaması için Libya ve Yunanistan arasında ortak komisyon kurmaya hazırız."

Miçotakis, Libya ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hakları kapsamında imzaladığı mutabakat muhtırasına ilişkin ise, Avrupa Konseyi'nin kararlarına göre herhangi bir yasal güce sahip olmadığını" savunduğu bu "belgelerin" iptal edilmesi gerektiğini ileri sürmüştü.

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Yorumlar

Almando Muzsurat

Miçotakis AB emrinde Libya ile görüşmeler yapıyor. AB Libyaya para sözü verirse durum kuşkulu olur.
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☆ Ehem

Bu nedemek şimdi? Bundan ne anlamlı? !
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