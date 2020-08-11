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Yunanistan'dan AB'ye Türkiye çağrısı

Doğu Akdeniz ve Ege’de provokasyonlara imza atan Yunanistan, Türkiye’nin Navteks ilanı sonrası Avrupa Birliği’ne flaş bir çağrıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-08-11 13:41:00 -
Yunanistan'dan AB'ye Türkiye çağrısı

Türkiye ile Libya arasında yapılan MEB anlaşmasını hiçe sayarak Mısır ile hiçbir hukuki dayanağı olmayan deniz yetki sınırlandırılması anlaşması yapan Yunanistan’dan peş peşe hamleler geliyor.

Dün akşam saatlerinde acil olarak toplanan Yunan hükümeti ilk olarak NATO’dan yardım isteme kararı aldı. Bölgede bu sabah saatlerinde tansiyonun had safhaya yükselmesinin ardından bu kez Avurpa Birliği’nden yardım istendi.

Yunanlılar, Türkiye konusunda AB’den acil koduyla toplantı düzenlemesini istedi.

AK Parti’den jet yanıt

AK Partisi Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan’ın haksız hukuksuz faaliyetlerde bulunduktan sonra AB’ye gittiğini söyleyerek, Atina yönetiminin tam anlamıyla bir tiyatro çevirdiğini ve Türkiye'nin buna izin vermeyeceğini kaydetti.

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