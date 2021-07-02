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Dünya Yunanistan'da suç örgütünün firari olan 2 numaralı ismi yakalandı
Dünya

Yunanistan'da suç örgütünün firari olan 2 numaralı ismi yakalandı

Yunanistan’da suç örgütü ilan edilen Neo-Nazi Altın Şafak suç örgütünün firari olan iki numaralı lideri Christos Pappas Atina'da yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-02 01:24:00 -
Yunanistan'da suç örgütünün firari olan 2 numaralı ismi yakalandı

Neo-Nazi Altın Şafak suç örgütünün firari iki numaralı lideri Christos Pappas Yunanistan’ın başkenti Atina’da yakalandı.

Yunanistan’da suç örgütü ilan edilen Neo-Nazi Altın Şafak suç örgütünün firari olan iki numaralı lideri Christos Pappas Yunanistan’ın başkenti Atina’daki Zografou’da bir evde yakalandı.

Geçtiğimiz ekim ayında mahkeme tarafından 13 yıl hapse mahkum edilen 59 yaşındaki Pappas, Altın Şafak davasında suç örgütü yöneticisi olmakla suçlanmıştı.

18 eski milletvekili yargılanmıştı

Atina mahkemesi, geçtiğimiz yıl ekim ayında Neo-Nazi destekçisi Altın Şafak partisinin suç örgütü olduğuna karar vermiş, parti liderleri ile üyelerinin politik parti tanımı altında suç örgütü kurmak ve yönetmekten suçlu bulmuştu. Davada, Partinin Kurucusu ve Lideri Nikos Michaloliakos’ın da aralarında bulunduğu 18 eski milletvekili yargılanmıştı.

AP’nin dokunulmazlığını kaldırdığı ırkçı milletvekili de tutuklanmıştı

Avrupa Parlamentosu tarafından 26 Nisan’da dokunulmazlığı kaldırılan Altın Şafak Partisi üyesi ve AP milletvekili Ioannis Lagos, 27 Nisan’da Belçika’nın başkenti Brüksel’de tutuklanmıştı. Lagos, Altın Şafak davasında 13 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Öte yandan Lagos, geçtiğimiz yıl ise Brüksel’de düzenlenen AP Genel Kurulu’nun "Yunan Adalarında İnsani Durum" başlıklı oturumunda kağıttan yapılmış Türk bayrağını yırtarak provokasyona imza atmıştı.

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