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Gündem

Yunanistan'da şiddetli deprem

Yunanistan'ın Girit'in güneyinde 6,0 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2020-05-02 16:04:00 - 2020-05-02 16:36:00
Yunanistan'da şiddetli deprem

Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği verilere göre; Akdeniz'de 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 15.51'de gerçekleşen deprem Girit'in güneydoğu ucuna yakın...

Depremin meydana geldiği söz konusu fay hattı, Kıbrıs ve Girit'in güneyinden geçerek Yunanistan'ın batısındaki İyon Denizi'ne kadar ulaşıyor.

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin (EMSC) geçtiği son dakika verilerine göre; saat 15.51'de Girit'in güneyinde 6.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 10 kilometre olarak hesaplanırken, sarsıntı Girit'ten şiddetli bir şekilde hissedildi.

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