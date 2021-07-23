Yunanistan'da "Rafale" fiyaskosu! Fransız'dan fena kazık yediler

Yunanistan'ın 1990'lardan itibaren Türkiye'ye karşı başlattığı silahlanma yarışı, komediye dönüştü. Fransa'nın Yunanistan'a 3 milyar dolardan fazla bir maliyetle sattığı ve ortalama 6 ila 8 bin uçuş saatlik görev ömrü olacak şekilde tasarlanan 18 Rafale uçağının 12'sini Fransa 15 yıldır kullanıyor.

İyi komşuluk ilişkilerinin tesisinde barışçıl yöntemler ve diyaloğu reddederek silahlanma yarışına giren Yunanistan, son olarak Fransa'dan 15 Rafale uçağı satın aldı. AB üyeliğini Türkiye aleyhine kullanan Yunanistan, Rafale uçaklarla Ege ve Akdeniz'deki maksimalist taleplerini Türkiye'ye dayatma çabasına girdi.

1990'lı yıllardan bu yana artırdığı silahlanma çabasıyla Türkiye'yi korkutamayan Yunanistan'ın Rafale hamlesinin perde arkasında da tam bir fiyasko ortaya çıktı.

Ömrünün üçte birini tamamlamış

Yunanistan, Fransa'dan 18 adet Rafale uçak satın aldı. Ancak bu uçakların 12'si Fransa'nın kendi envanterinde kullanmış olduğu uçaklardan alındı. Sadece 6 uçağın yeni olarak tedarik edileceği açıklandı.

Kullanılmış 12 Rafale uçağı, bir miktar bakım onarımla üzerine Yunan bayrağı ve milliyet işareti konularak Yunanistan'a satıldı. Uçakların teslimine de bu hafta başlandı. Yeni Şafak'ın haberine göre, Yunanistan'ın Fransa'dan aldığı 12 uçağın yaklaşık 15 yıldır kullanıldığı ve gövde ömürlerinin de üçte bir oranında tükendiği tahmin ediliyor.

Muharip uçakların genelde 6 ila 8 bin uçuş saatlik bir ömrü olacak şekilde tasarlanıp üretildikleri ve bu kullanım ile de yaklaşık 50 yıllık bir servis süreleri olduğu düşünüldüğünde, Yunanistan halkına övgüyle sunulan bu yatırım askeri çevrelerde hayretle karşılandı.

Kısa sürede modernizasyon ihtiyacı

Yunanistan Rafale paketi için, 3 milyar doların üzerinde maliyet üstlendi. Ancak Yunanistan'a faturası bununla sınırlı olmayacak. Yunanistan, uçaklar Atina'ya vardığında yeni maliyetlerle yüzleşmek zorunda kalacak. 15 yaşındaki 12 uçak için kısa süre içinde yapısal ve aviyonik modernizasyon ihtiyacı baş gösterecek.

Bu durumda da Fransa ile modernizasyon anlaşmaları devreye girecek. Bu da Yunan halkına milyar dolarlık yeni maliyetlerin, Fransa'ya da kazancın kapısını sonuna kadar açacak. Rafale uçakları, Türkiye'yi caydırma amacına hizmet edemediği gibi, Yunanistan'a maliyeti katlanarak artacak.

Türkiye 5. nesile odaklandı

Yunanistan'ın Fransa ile uçak anlaşmasındaki bir diğer ayrıntı da, Fransa'nın uçakların mevcut kabiliyetine Yunanistan için ayrıca bir ilave yapmaksızın satmış olması. Tüm dünya 5. nesil savaş uçaklarına yatırım yaparken ve Türkiye de kendi 5. nesil uçağını üretme çalışmalarında önemli bir noktaya gelirken Yunanistan, Fransa'dan F-16 savaş uçaklarının kabiliyetlerini aşamayan 4. nesil uçakları, üstelik hiçbir ilave özellik katılmaksızın satın alarak da siyasi ve ekonomik bir fiyaskoya imza atmış oldu.