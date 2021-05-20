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Dünya Yunanistan'da orman yangını! Tehlike Atina'ya ilerliyor
Dünya

Yunanistan'da orman yangını! Tehlike Atina'ya ilerliyor

Yunanistan'da Loutraki tatil beldesinde çıkan yangında köy ve manastırlar boşaltılırken yangının Atina'ya doğru ilerlediği kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-20 16:13:00 - 2021-05-20 16:18:58

Yunanistan’ın Mora yarımadasında bulunan Loutraki tatil beldesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yerleşim yerlerini tehdit eden alevler nedeniyle Gerania Dağı çevresindeki 6 köy ve 2 manastır boşaltılırken, yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Ormanlık alanda yangın çıktı

Yunanistan’ın başkenti Atina’ya yaklaşık 90 kilometre mesafedeki Mora yarımadasının Korint kentindeki Loutraki tatil beldesinde ormanlık alanda gece saatlerinde yangın çıktı.

Yangın Atina'ya ilerliyor

Hızla yayılan alevlerin Atina’ya doğru ilerlediği belirtildi. Yangına 182 itfaiye ekibi, 62 itfaiye aracı, 17 uçak ve 2 helikopterle müdahale edilirken, Gerania Dağı çevresindeki 6 köy ve 2 manastırın da boşaltıldığı aktarıldı. İtfaiye Sözcüsü Vassilis Vathrakogiannis, "Yüzde 90’ı yazlık ev olan yerleşim yerlerinden bahsediyoruz" diyerek yangının ormanlık alanı küle çevirdiğini ifade etti.

Atina’nın birçok noktasından da dumanların görülebildiği belirtildi.

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