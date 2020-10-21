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Aktüel Yunanistan'da Kovid-19 vakalarındaki hızlı artış sürüyor
Aktüel

Yunanistan'da Kovid-19 vakalarındaki hızlı artış sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-10-21 20:02:25 -
Yunanistan'da Kovid-19 vakalarındaki hızlı artış sürüyor

ATİNA (AA) - Yunanistan'daki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) günlük vaka sayısı, son 24 saatte 865 yeni vaka ile salgının başından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamada, 865 yeni vakanın kaydedildiği son 24 saatte 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Toplam vaka sayısının 27 bin 334'e yükseldiği ülkede, Kovid-19'dan ölenlerin sayısı ise 534'e çıktı.

Salgında ikinci dalganın yaşandığı ülkede, 86 hastanın solunum cihazına bağlı olduğu, 265 kişinin ise yoğun bakımdan çıktığı aktarıldı.

Yunanistan'da şu ana kadar 1 milyon 588 bin 713 PCR testi, 41 bin 827 hızlı antijen testi uygulandığı ifade edildi.

Yunanistan'da önceki en yüksek günlük vaka sayısı, 667 ile dün kaydedilmişti.

Ülkenin kuzeyindeki Kozani kentinde, vaka sayılarındaki hızlı artışı nedeniyle 29 Ekim'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmişti.

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