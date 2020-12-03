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Aktüel Yunanistan'da Kovid-19 karantinası bir hafta daha uzatılacak
Aktüel

Yunanistan'da Kovid-19 karantinası bir hafta daha uzatılacak

Ülkede 7 Aralık'ta sona ermesi öngörülen genel karantina ve gece saatlerinde sokağa çıkma yasağı 14 Aralık'a kadar sürecek

Yeniakit Publisher
2020-12-03 15:34:01 -
Yunanistan'da Kovid-19 karantinası bir hafta daha uzatılacak

ATİNA (AA) - Yunanistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 7 Aralık'a kadar süreceği açıklanan genel karantina uygulamasının bir hafta daha uzatılacağı bildirildi.

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelyo Petsas, düzenlediği haftalık olağan basın toplantısında, Kovid-19 salgınındaki durum ve önlemlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ülkede 7 Aralık'a kadar sürmesi öngörülen genel karantina ve 21.00-05.00 saatlerinde uygulanan sokağa çıkma yasağının 14 Aralık saat 06.00'ya kadar uzatılacağını söyleyen Petsas, bu kararın salgın yoğunluğunun sürmesi nedeniyle alındığını dile getirdi.

Petsas, ülkedeki vaka sayılarının azalma ivmesinde olmasına rağmen, bu düşüşün beklediklerinden daha yavaş seyrettiğini söyledi.

Mevcut durumda hastanelerden taburcu olanların, yeni yatan hasta sayısından daha fazla olduğunun altını çizen Petsas, bununla birlikte özellikle Selanik'in de aralarında olduğu kuzey kentlerdeki hastanelerdeki kapasitenin halen yoğun baskı altında olduğunu vurguladı.

Petsas, 7 Aralık'tan itibaren yalnızca Noel süsleri satan işletmelerin dahil olduğu mevsimlik perakende dükkanlarının açılışına izin verileceğini sözlerine ekledi.

Yunanistan Ulusal Halk Sağlığı Kurumunun dün paylaştığı verilere göre, ülkede solunum cihazına bağlı durumda olan Kovid-19 hastalarının sayısı 613'e yükselmişti.

Ülkede dün 2 bin 186 yeni vakanın kaydedildiği, 89 kişinin salgın nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtilmişti.

Yunanistan'da salgının başından bu yana 109 bin 655 vaka, 2 bin 606 ölüm kaydedildi.

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