Yunanistan'da "KIZILELMA" ve "Tayfun" korkusu! Canlı yayında itiraf etti

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Kızılelma, adeta düşmana korku saldı. Özellikle Yunanistan tarafı, ilk uçuşunu yapan Kızılelma'yı görünce neye uğradığını şaşırdı.

Her zaman olduğu gibi Türkiye'nin ilerleyen teknolojisi, Yunan medyasında yine yerini aldı. Canlı yayınların büyük bir bölümünü Türk Savunma Sanayii'ne ayıran Yunan medyası, Kızılelma'yı anmadan geçmedi. Dev ekranda Kızılelma'yı inceleyen Yunan spikerin itirafları anbean kameraya yansıdı.

"Türk İHA ve füzeleriyle dalga geçmemeliyiz"

Türk savunma sanayisinin yükselişe geçtiğini söyleyen Yunan spiker, "Tayfun hakkında şakalar duyuyoruz, bu füzenin önemli olmadığını söylüyoruz ve şimdi bu İHA (Kızılelma) ile dalga geçeceğiz. Türklerin askeri sanayilerine çok para yatırdıklarını artık aklımızda tutmalıyız. Belki 1 senede yapamayacaklar bu füzeyi belki 5 senede belki 10 senede ama 15 sene sonra çocuklarımız ya da torunlarımız görecek. Tüm bunlar bizimle ilgili bununla dalga geçmemeli ve ne işe yaramaz bir füze ne işe yaramaz bir İHA dememeliyiz. Çünkü bir gün Türklerin yatırdığı parayla bunların hepsi teknolojinin en zirvesinde olacak. Bunun 1990'lardan itibaren başlayan bir süreç olduğunu da unutmamak lazım. Ve bir nokta maalesef tüm bunlarla yüzleşmek zorunda kalacağız" dedi.

"Bunlar Erdoğan'dan önce başladı"

Yunan spikerin, "Türkiye'nin yaptığı işler çok ciddi ve Erdoğan'ın da ötesinde... Çünkü bütün bunlar Erdoğan'dan önce başladı, Erdoğan'dan sonra da devam edecek. Bu kesin bir şey çünkü Türk Savunma Sanayii çok daha gelişmiş durumda ve bizim de onlara rakip geliştirmemiz gerekiyor" itirafı ise yayına damga vurdu.