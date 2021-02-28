Yunanistan'da istifa! Miçotakis kabul etti
Yunanistan'da, İletişim ve Bilgilendirmeden Sorumlu Devlet Bakanı Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Hristos Tarantilis, istifa etti. Tarantilis'in istifası, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis tarafından kabul edildi.
Yunanistan'da, İletişim ve Bilgilendirmeden Sorumlu Devlet Bakanı Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Hristos Tarantilis, görevinden istifa etti.
Tarantilis, Başbakan Kiryakos Miçotakis'e gönderdiği istifa mektubunda, ailevi nedenlerden dolayı görevinden ayrılmak zorunda kaldığını belirtti.
Yunanistan Başbakanlık Bürosundan yapılan açıklamada, istifası Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis tarafından kabul edilen Tarantilis'in yerine Hükümet Sözcüsü Vekili görevini sürdüren Aristotelia Peloni'nin getirildiği belirtildi.