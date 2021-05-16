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Dünya Yunanistan'da İsrail'e protesto
Dünya

Yunanistan'da İsrail'e protesto

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, terörist İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları protesto edildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-16 21:03:00 -
Yunanistan'da İsrail'e protesto

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, işgalci terörist İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları protesto edildi.

Yunanistan Komünist Partisinin (KKE) çağrısıyla toplanan yaklaşık 5 bin kişi, Yunanistan Savunma Bakanlığı önünde protesto gösterisi düzenledi.

Burada yapılan savaş ve terörist İsrail karşıtı konuşmaların ardından göstericiler, önce işgalci İsrail'in Atina Büyükelçiliğine ardından ABD Atina Büyükelçiliğine yürüdü.

"Kahrolsun İsrail", "Katil İsrail", "Filistin'e özgürlük" sloganlarının atıldığı gösteri olaysız şekilde sona erdi.

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Yorumlar

hizipsavar

biizm muhalefetten hala es yok. i.neler feto pkk olsa koşa koşa gidiyorlar. Allah c..c belanızı ..... lanet yaratıkalr.
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