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Dünya Yunanistan'da düzensiz göçmenleri taşıyan 2 tekne battı: 15 ölü
Dünya

Yunanistan'da düzensiz göçmenleri taşıyan 2 tekne battı: 15 ölü

Yunanistan'ın Midilli ve Çuha Adaları'nın açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan iki teknenin batması sonucu en az 15 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-10-06 07:50:00 -
Yunanistan'da düzensiz göçmenleri taşıyan 2 tekne battı: 15 ölü

Yunanistan'ın Midilli adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir tekne battı.

Teknedeki yaklaşık 40 kişiden 15'inin cansız bedenine ulaşıldı. 5 kişi kurtarıldı. Diğer yolcular ise henüz bulunamadı.

Çuha Adası yakınlarında da yaklaşık 100 düzensiz göçmeni taşıyan yelkenli bir tekne kayalara çarparak battı.

Diakofti limanı açıklarında batan tekneden 30 kişi kurtarıldı.

Teknedeki diğer kişileri arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. 

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