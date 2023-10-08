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Dünya Yunanistan'da devlet Tüm İsrail askerleri için peş peşe 20 uçuş planlandı! Dünyanın gözü İsrail-Gazze hattında
Dünya

Yunanistan'da devlet Tüm İsrail askerleri için peş peşe 20 uçuş planlandı! Dünyanın gözü İsrail-Gazze hattında

Yeniakit Publisher
2023-10-08 22:18:00 - 2023-10-08 22:22:44
Yunanistan'da devlet Tüm İsrail askerleri için peş peşe 20 uçuş planlandı! Dünyanın gözü İsrail-Gazze hattında

İsrail'le Hamas arasında çıkan çatışmanın ardından bölgeye pek çok uçuş iptal edilirken! İsrail devleti yedek askerleri taşımak üzere Atina'dan Tel Aviv'e 20 uçuş planlandı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları'nın abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e dün başlattığı saldırının ardından dünyanın gözü İsrail-Gazze sınırına çevrildi. Son dakika gelen haberde;

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın dün sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlatmasının ardından Yunanistan'da yaşayan 5 bin İsrailli yedek askerin ülkelerine dönecekleri duyuruldu.

Yunan basınındaki haberlere göre, yedek askerleri taşımak üzere Atina'dan Tel Aviv'e 20 uçuş planlandı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberinde, Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın dün yedek askerleri göreve çağıran kararnameyi imzaladığı duyurulmuştu. (trthaber)

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