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Dünya Yunanistan'da deprem! Eski bakan deniz kıyısında ölü bulundu
Dünya

Yunanistan'da deprem! Eski bakan deniz kıyısında ölü bulundu

Yunanistan’da eski Bakanlardan olan Sifis Valirakis, ölü olarak bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-01-26 21:21:00 - 2021-01-26 21:31:51
Yunanistan'da deprem! Eski bakan deniz kıyısında ölü bulundu

78 yaşında eski Bakanlardan Sifis Valirakis 24 Ocak Pazar günü teknesiyle Eğriboz (Evia) yarımadasının Eretria kasabası limanından denize açıldı ve bir daha geri dönmedi.

Bunun üzerine Valirakis’in eşi Sahil Güvenlik birimini aradı ve derhal alarm verildi ve arama çalışmaları başlatıldı. Arama sonucu Valirakis’in teknesi bulundu ancak kendisi teknede yoktu.

Arama çalışmalarına hız verildi ve Sahil Güvenlik birimine ait beş tekne, iki özel tekne, Donanmaya ait bir helikopter ve SAT komandoları etrafı didik aramaya başladı. Aramalar sonuç verdi ve 78 yaşındaki Valirakis teknesinden yaklaşık 1 mil uzakta “Pezonisi” adası kıyısında ölü olarak bulundu.

İlk belirlemelere göre, Valirakis’in hareket halinde olan tekneden düşmüş olabilceği ihtimali üzerinde duruluyor, çünkü teknenin motoru düşük devirde çalışır vaziyette bulunduğu ifade ediliyor.

Sifis Valirakis PASOK Partisi’nin Andreas Papandreu hükümetlerinde değişik Bakanlıklarda Bakan Yardımcılığı ve son olarak da Vatandaşı Koruma Bakanı olarak görevler yapmıştı. Cunta karşıtı tutumuyla da bilenen Valirakis Girit doğumlu ve asker bir ailenin ferdiydi.

Kaynak: Birlik Gazetesi

 

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