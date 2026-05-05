TOGG’dan bayram tadında dev kampanya: 569 bin TL veren aracı alabilecek
Türkiye’nin teknoloji ligindeki yüz akı Togg, yerli ve milli imkanlarla araç sahibi olmak isteyenler için Mayıs ayında tarihi bir fırsat penceresi açtı. T10X ve T10F modelleri için duyurulan dev kampanya, sıfır faizli kredi imkanları ve düşük peşinat seçenekleriyle otomobil sahibi olmayı bir hayalden çıkarıp gerçeğe dönüştürüyor. 569 bin TL’lik peşinatla T10X ve T10F modelleri için devreye alınan yeni finansman desteği, kullanıcılara sıfır faizli kredi ve 6 aylık ücretsiz şarj imkanı gibi birbirinden avantajlı fırsatlar sunuluyor.