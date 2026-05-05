Türkiye'de gündem olmuştu! Uzmanlar süper hücrenin nasıl oluştuğunu açıkladı! TOGG’dan bayram tadında dev kampanya: 569 bin TL veren aracı alabilecek Yağışlar yüzde 72 arttı, barajlarımız doldu! Ülke genelinde doluluk oranları yüzde 71’e yükseldi! Bayhan kanlar içinde yere yığılmıştı: Acun Ilıcalı sağlık durumunu açıkladı! Gökyüzünün efsaneleri belli oldu: Zirvedeki uçağın sırrı ne? Fenerbahçe’nin de radarındaydı… Bernardo Silva’nın maaşı ağızları açık bıraktı! Hürjet'ten müjde sonunda geldi: Büyük anlaşma az önce Türkiye duyuruldu Uzman isimden 6 altın öneri! Bebeğiniz uyumuyorsa sebebi bu olabilir
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

TOGG’dan bayram tadında dev kampanya: 569 bin TL veren aracı alabilecek

Türkiye’nin teknoloji ligindeki yüz akı Togg, yerli ve milli imkanlarla araç sahibi olmak isteyenler için Mayıs ayında tarihi bir fırsat penceresi açtı. T10X ve T10F modelleri için duyurulan dev kampanya, sıfır faizli kredi imkanları ve düşük peşinat seçenekleriyle otomobil sahibi olmayı bir hayalden çıkarıp gerçeğe dönüştürüyor. 569 bin TL’lik peşinatla T10X ve T10F modelleri için devreye alınan yeni finansman desteği, kullanıcılara sıfır faizli kredi ve 6 aylık ücretsiz şarj imkanı gibi birbirinden avantajlı fırsatlar sunuluyor.

Milli teknoloji hamlesinin en somut örneği olan Togg, vatandaşın refahını odak noktasına alan yeni finansman paketini duyurdu. Yerli üretimin gücünü her alanda hissettiren bu kampanya, sadece bir araç satışı değil, Türk milletine sunulan büyük bir hizmet yatırımı olarak dikkat çekiyor.

EN DÜŞÜK PEŞİNATLA TOGG SAHİBİ OLMA FIRSATI Kampanyanın en dikkat çeken detaylarından biri de düşük peşinatla araç sahibi olma imkanı olarak öne çıkıyor. Togg'un en erişilebilir modeli olan 1 milyon 869 bin 48 liralık T10X V1 RWD Standart Menzil donanımı için sunulan 1,3 milyon liralık kredi seçeneği kullanıldığında, alıcıların araca sahip olmak için ödemesi gereken peşinat tutarı yalnızca 569 bin 48 liraya düşüyor. Bu avantajlı hesaplama, elindeki nakit birikimi sınırlı olan ancak yeni bir Togg alarak yola çıkmak isteyen kullanıcılar için büyük bir ödeme kolaylığı sağlıyor.

T10F MODELLERİNDE BİREYSEL VE FİLO ALIMLARINA ÖZEL SEÇENEKLER Bireysel kullanıcılar için Togg T10F serisi, cazip ödeme planlarıyla öne çıkıyor. T10F V2 ve T10F 4More donanımları için 1 milyon lira tutarındaki kredi, yüzde 0 faiz oranı ve 12 ay vade seçeneğiyle sunulurken, aylık ödemeler 83 bin 300 lira olarak belirlendi. Daha uzun vadeli ödeme planlarını tercih edenler için T10F V2 modelinde 1,7 milyon lira krediye 48 ay vade ve yüzde 2,85 faiz oranıyla aylık 76 bin 293 lira taksit imkanı sağlanıyor. T10F V1 için 1,3 milyon lira kredi, 48 ay vade ve yüzde 2,83 faizle aylık 58 bin 81 lira ödeme seçeneği bulunurken, T10F 4More için 1,5 milyon lira kredi, 36 ay vade ve yüzde 2,83 faizle aylık taksitler 75 bin 840 lira oluyor.

Kurumsal müşterileri de unutmayan Togg, T10F modelinde filo alımlarına yüzde 100 finansman desteği sağlıyor. Filo müşterileri, T10F V2 ve 4More modelleri için sıfır faizli 12 ay vadeli 1 milyon lira krediden yararlanarak aylık 83 bin 300 lira ödeme planı oluşturabiliyor. Uzun vadeli finansman arayışındaki şirketler için ise T10F V2'de 2 milyon 475 bin lira kredi, 48 ay vade ve yüzde 3,15 faizle aylık 103 bin 536 lira; T10F 4More donanımında 3 milyon 200 bin lira kredi, 48 ay vade ve yüzde 3,16 faizle aylık 134 bin 108 lira taksit fırsatı sunuluyor. T10F V1 modelinde ise 2,3 milyon liralık kredi, 48 ay vade ve yüzde 3,14 faizle aylık 96 bin 157 liralık ödemelerle kurumsal alıcılara ulaşıyor.

T10X İÇİN CAZİP FİNANSMAN VE FAİZSİZ KREDİ İMKANLARI Togg'un yollardaki sevilen yüzü T10X modeli de Mayıs ayında özel kredi oranlarıyla kullanıcılarını bekliyor. Bireysel alımlarda T10X V2 donanımı için 750 bin lira kredi, 12 ay vade ve yüzde 0 faizle aylık 62 bin 500 liralık taksitlerle sunulurken; T10X 4More modelinde 1 milyon liralık kredi, yüzde 0 faiz ve 12 ay vadeyle 83 bin 300 liralık aylık ödemelerle alınabiliyor.

Uzun vadeli faizli seçeneklerde T10X V2, 1,7 milyon lira kredi, 48 ay vade ve yüzde 2,85 faizle 76 bin 293 lira taksite sahip. T10X V1 donanımında 1,3 milyon lira kredi, 48 ay vade ve yüzde 2,863 faiz oranıyla ödemeler 58 bin 81 lira olurken; T10X 4More modelinde 1,5 milyon liralık kredi, 36 ay vade ve yüzde 2,83 faiz oranıyla aylık 75 bin 840 liralık taksitlerle dikkat çekiyor.

T10X modelinin filo alımlarında da avantajlı fırsatlar geçerliliğini koruyor. V2 donanımında 750 bin lira kredi için 12 ay vade, yüzde 0 faiz ve aylık 62 bin 500 lira ödeme; 4More donanımında ise 1 milyon lira için 12 ay vadeli, yüzde 0 faizli ve aylık 83 bin 300 liralık ödeme imkanı kurumsal müşterilere sunuluyor. Filolar için uzun vadeli seçenekler incelendiğinde; T10X V2'de 2 milyon 475 bin lira tutarındaki kredi yüzde 3,15 faiz ve 48 ay vadeyle 103 bin 536 liralık taksitlerle sağlanıyor. T10X 4More için 3,2 milyon lira kredi, 48 ay vade ve yüzde 3,16 faizle aylık 134 bin 108 lira olarak planlanırken, T10X V1 modeli 2,3 milyon lira kredi, 48 ay vade ve yüzde 3,14 faizle 96 bin 157 liralık taksitlerle şirketlerin kullanımına sunuluyor.

TOGG T10X VE T10F GÜNCEL SATIŞ FİYATLARI Kampanya detaylarının yanı sıra araçların güncel anahtar teslim satış fiyatları da tüketicilerle paylaşıldı. Togg T10X serisinde V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 869 bin 48 liradan, V1 RWD Uzun Menzil ise 2 milyon 179 bin 668 liradan alıcı buluyor. Serinin üst donanımlarından V2 RWD Uzun Menzil 2 milyon 371 bin lira fiyat etiketine sahipken, V2 4More Obsidiyen versiyonu 3 milyon 218 bin 57 liradan satışa sunuluyor.

Serinin diğer iddialı üyesi T10F modellerinde de güncel fiyat listesi netleşti. T10F V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 884 bin 980 liradan, V1 RWD Uzun Menzil donanımı ise 2 milyon 195 bin 600 liradan listeleniyor. T10F V2 RWD Uzun Menzil için satış fiyatı 2 milyon 370 bin 930 lira olarak belirlenirken, serinin donanım seviyesi en yüksek versiyonu olan T10F V2 4More, 3 milyon 217 bin 857 liralık fiyatıyla yeni sahiplerini bekliyor.

+90 (553) 313 94 23