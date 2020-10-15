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Gündem Yunanistan'da buna kilitlendi: Oruç Reis’i engellemezsek başımız büyük derde girecek!
Gündem

Yunanistan'da buna kilitlendi: Oruç Reis’i engellemezsek başımız büyük derde girecek!

Yunanistan’da gündem Oruç Reis gemisinin Doğu Akdeniz'de yeni çalışmaları. Atina’da Oruç Reis’in Meis Adası'na ne kadar yaklaşacağı tartışılıyor. Yunan Prof. Konstantinos Filis "Oruç Reis gemisini diplomatik ve operasyonel açıdan engellemezsek, başımız büyük derde gidecek.” Değerlendirmesinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-10-15 08:07:00 -
Yunanistan'da buna kilitlendi: Oruç Reis’i engellemezsek başımız büyük derde girecek!

Yunanistan, Oruç Reis gemisinin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerine kilitlenmiş durumda. Ülkede Oruç Reis’in Meis Adası’na 12 milden daha fazla yaklaşması durumunda Yunanistan’ın ne tepki vereceği tartışılıyor.

Konuyla ilgili birbirindenm farklı senaryolar ortaya atan Yunan dış politika uzmanlarından Atina "Pandion" Siyasal Bilimler Üniversitesi öğretim üyesi ve iktidar partisi Yeni Demokrasi (ND) milletvekili Prof. Angelos Sirigos, "Karasularımızı çok önceden 12 mile genişletmeliydik. Madem bunu geçmişte yapmadık, Oruç Reis, Meis’e 6.5 mil mesafeye bile yaklaştığında açık denizde olacak (uluslararası sularda)" değerlendirmesinde bulundu.

“Engellemezsek başımız derde girer”

"Oruç Reis gemisini diplomatik ve operasyonel açıdan engellemezsek, başımız büyük derde gidecek” diyen Prof. Konstantinos Filis ise, "Çünkü, Türk Navtex’inde belirlenen sahalar, Yunanistan’ın Deniz Hukuku Sözleşmesi’ne dayanarak karasularını tek taraflı genişletebileceği (12 mil) bölgeleri de kapsıyor. Türkiye bu şekilde, bir hakkımızı gelecekte kullanmamızı engellemiş oluyor" ifadelerini kullandı.

Yunanistan diken üstünde

Yunan basınında yer alan haberlere göre Oruç Reis’in Meis Adası’na 12 milden daha fazla yaklaşması durumunda gösterilecek tepki senaryoları Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı’nda ana gündem maddesi. Haberlerde Oruç Reis’in Meis’e 12 mil mesafeye en geç cumartesi varacağının tahmin edildiği bilgisine yer verildi.

Öte yandan Yunan medyası, Yunan savaş gemilerinden Oruç Reis gemisine yönelik "Yunan kıta sahanlığı içindesiniz. Bölgeyi terk edin" anonsları yapıldığı ancak anonslara cevap verilmediği iddia etti.

“Sinyali kapattı” iddiası

Atina Haber Ajansı da Oruç Reis’in "Hangi noktada bulunduğunu gösteren cihazları kapalı tuttuğunu, son sinyali de geçen salı günü Meis’in 35 mil güneyinde iken verdiğini” ileri sürdü.

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