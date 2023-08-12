Yunanistan'da bir Market raflarında yer alan ürünü gören Türk, gözlerine inanamadı: Kör oldum adeta
Yunanistan'daki bir markete giren Türk vatandaş, Türk tatlılarını neredeyse isim bile değiştirmeden Yunan tatlısı olarak yazıldığını gördü. "Kör oldum adeta" dedi Şaşkına çeviren filim gibi görüntü...
Yunanistan'da bir markete giden vatandaş, reyonları gezerken Türk tatlılarını neredeyse isim bile değiştirmeden Yunan tatlısı olarak satıldığını görünce gözlerine inanmadı. O anları kayda alan vatandaş, görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Yunanistan'da markete giden bir vatandaş, reyonları gezdiğinde gördükleri karşısında şaşkına döndü. Birçok Türk tatlısının ufak harf değişikliklerle Yunan tatlısı olarak raflarda gören kadın, o anları sosyal medyada paylaştı.
"İSİMLERİ DEĞİŞTİRİLMİŞ"
Görüntülerde kadayıfın "Kataifi", baklavanın "Baklavas", helvanın "Halva", lokumun "Lokumi" olarak yazılması dikkat çekti.
KAYDA ALIP TEPKİ GÖSTERDİ
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Gördüğü paketleri kayda alan kadın, kadayıf, baklava ve lokumun Yunanistan'da "Yunan Tatlısı" olarak adlandırılmasına karşı tepki göstererek "Kadayıfı, lokum ismiyle birlikte çalmışlar" dedi.