  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Market raflarında yerini alıyordu! Yumurta devinden kötü haber... Konkordato ilan ettiler

Ramazan Kurtoğlu'ndan korkutan uyarı: Altınla sakın bunu yapmayın

Yeni bir ülke kuruluyor! Resmen harekete geçildi

Rusya'da hareketli o anlar, hemen haber geldi: Su-30 savaş uçağı düştü! Şok eden olay, büyük panik yaşandı!

Meteorolojiden peş peşe uyarılar! Bu hafta 26 kent her gün sırılsıklam geçecek! Yağacak: Gözünüz gökyüzünde olsun

Kılıçdaroğlu İmamoğlu’nu böyle susturdu! 'İBB adayı olacaksın!'

Malatya beşik gibi sallanıyor! Kent yine peş peşe sallandı

Trakya semalarında büyük hareketlilik! Türkiye o silahını ateşledi

Sömürgenin bittiği yok! Afrika'dan Fransa gidiyor, Rusya ve Çin geliyor!

Bunlarla da ilgilensene Eyüp Aksu! Taksiciden şaşkına çeviren sözler
Gündem Yunanistan'da bir Market raflarında yer alan ürünü gören Türk, gözlerine inanamadı: Kör oldum adeta
Gündem

Yunanistan'da bir Market raflarında yer alan ürünü gören Türk, gözlerine inanamadı: Kör oldum adeta

Yeniakit Publisher
2023-08-12 23:37:00 - 2023-08-12 23:38:41
Yunanistan'da bir Market raflarında yer alan ürünü gören Türk, gözlerine inanamadı: Kör oldum adeta

Yunanistan'daki bir markete giren Türk vatandaş, Türk tatlılarını neredeyse isim bile değiştirmeden Yunan tatlısı olarak yazıldığını gördü. "Kör oldum adeta" dedi Şaşkına çeviren filim gibi görüntü...

Yunanistan'da bir markete giden vatandaş, reyonları gezerken Türk tatlılarını neredeyse isim bile değiştirmeden Yunan tatlısı olarak satıldığını görünce gözlerine inanmadı. O anları kayda alan vatandaş, görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Yunanistan'da markete giden bir vatandaş, reyonları gezdiğinde gördükleri karşısında şaşkına döndü. Birçok Türk tatlısının ufak harf değişikliklerle Yunan tatlısı olarak raflarda gören kadın, o anları sosyal medyada paylaştı.

Yunanistan'da markete giden vatandaş Türk tatlılarının Yunanistan'da

"İSİMLERİ DEĞİŞTİRİLMİŞ"

Görüntülerde kadayıfın "Kataifi", baklavanın "Baklavas", helvanın "Halva", lokumun "Lokumi" olarak yazılması dikkat çekti.

KAYDA ALIP TEPKİ GÖSTERDİ
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Gördüğü paketleri kayda alan kadın, kadayıf, baklava ve lokumun Yunanistan'da "Yunan Tatlısı" olarak adlandırılmasına karşı tepki göstererek "Kadayıfı, lokum ismiyle birlikte çalmışlar" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23