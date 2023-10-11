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Dünya Yunanistan'da Batı Nil Virüsü nedeniyle 20 kişi öldü
Dünya

Yunanistan'da Batı Nil Virüsü nedeniyle 20 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2023-10-11 17:57:00 -
Yunanistan'da Batı Nil Virüsü nedeniyle 20 kişi öldü

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu, ülkede bu yıl içinde Batı Nil Virüsü kaynaklı ölümlerin 20'ye yükseldiğini açıkladı.

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu, ülkede bu yıl içinde Batı Nil Virüsü kaynaklı ölümlerin 20'ye yükseldiğini açıkladı.

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu (EODY) açıklamasında, son bir haftada 5 yeni vakanın teşhis edildiği, virüsün, ülkenin farklı noktalarında 20 kişinin ölümüne yol açtığı kaydedildi.

Virüsün özellikle Kardiça, Larissa, Trikala, İmathia, Selanik, Pela, Pieria, Kilkis, Serres, Halkidiki, Kavala, Drama, Rodop, İskeçe, Meriç, Kastoria, Arta ve Yanya bölgelerinde tespit edildiği ifade edildi.

Yetkililer, vaka sayısında artış beklendiğini belirtiyor. (İLKHA)
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