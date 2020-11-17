  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Yunanistan'da "17 Kasım" protestolarına polis müdahalesi
Aktüel

Yunanistan'da "17 Kasım" protestolarına polis müdahalesi

Polis ekipleri, Kovid-19 önlemleri gerekçesiyle getirilen gösteri ve toplanma yasağına rağmen yürüyüş düzenlemek isteyen protestocuları göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla dağıttı

Yeniakit Publisher
2020-11-17 17:59:39 -
Yunanistan'da "17 Kasım" protestolarına polis müdahalesi

ATİNA (AA) - Yunanistan'da 1973'te "Albaylar Cuntası"na karşı yapılan 17 Kasım öğrenci ayaklanmasının 47'nci yılı dolayısıyla planlanan protestolar polisin müdahalesiyle engellendi.

Bazı solcu grupların organizasyonunda toplanan protestocular, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle getirilen gösteri yasağına rağmen başkent Atina'nın merkez bölgesinde yürüyüş düzenlemek istedi.

Emniyet güçlerinin müdahalesi sonucu göstericilerle çevik kuvvet polisleri arasında arbede yaşandı. Polisin göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla dağıttığı protesto gösterisinde çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Selanik kentinde de bazı protestocuların yürüyüş düzenlemek üzere toplandığı, ancak polisin engellemesi sonucu olaysız şekilde dağıldığı bildirildi.

- Atina'da 5 bin polis konuşlandı

Helikopter ve dronelardan destek alan yaklaşık 5 bin polis memuru, 17 Kasım dolayısıyla düzenlenecek gösterileri önlemek için Atina'da görevlendirilmişti.

Hükümet, Kovid-19 salgını gerekçesiyle 17 Kasım'da her yıl düzenlenen büyük çaplı anma yürüyüşlerini önlemek için dün gösteri ve toplanma yasağı getirmişti.

Ülkede ana muhalefet partisi Syriza ile Yunanistan Komünist Partisi (KEE) ve Mera25 Partisi, hükümetin aldığı yasak kararına karşı çıkmıştı.

- Albaylar Cuntası'na karşı öğrenci ayaklanması

Yunanistan'da 1967'de askeri darbe ile yönetime el koyan Albaylar Cuntası'na karşı ayaklanan öğrenciler, 14 Kasım 1973'te Teknik Üniversiteyi işgal etmişti.

17 Kasım sabahında ise ordu, tanklarla üniversiteye girmişti. 3 gün boyunca süren eylemde halktan da büyük destek gören öğrencilerin bu direnişi, cuntaya karşı başlatılan mücadelenin sembolü olarak kabul ediliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İstanbul'da yeni koronavirüs kararı! Hepsi kapatılıyor
Gündem

İstanbul'da yeni koronavirüs kararı! Hepsi kapatılıyor

Türkiye'de artan koronavirüs vakaları nedeniyle İstanbul'da yeni tedbirler uygulamaya konuluyor.
İngiltere’den tüm dünyaya duyuru! ‘Bu şey virüsü yok ediyor’
Korona Virüs

İngiltere’den tüm dünyaya duyuru! ‘Bu şey virüsü yok ediyor’

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve grip dahil temas halinde virüsleri öldürdüğü öne sürülen maske geliştirildi. Maskeyi tasarla..
Kanal İstanbul tartışmalarına Turgut Özal damgası!
Gündem

Kanal İstanbul tartışmalarına Turgut Özal damgası!

Solak medyanın yeniden gündeme getirdiği 'Kanal İstanbul yapılmamalı' haberleri sonrası sosyal medya ayağa kalktı. Rahmetli eski Başbakan Tu..
Satılık 2010 model Citröen Nemo
Satılık 2010 model Citröen Nemo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay