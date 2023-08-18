Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ'cüler kıskıvrak yakalandı!
Ülke genelinde FETÖ ile mücadele aralıksız sürerken, iki FETÖ firarisi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.
Edirne’nin Meriç ilçesi yakınlarında, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ/PDY şüphelisi, askeri yasak bölgede yakalandı.
Edirne'de Hudut Askerleri yaptıkları devriye faaliyeti esnasında, durumundan şüphelendikleri 2 kişiyi yakaladı. Meriç ilçesi 1'inci derece askeri yasak bölgede, Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı tespit edilen İ.C. ve S.B. gözaltına alındı.
Kimlik sorgusunda ortaya çıktı
Yapılan kimlik kontrolünde şüphelilerin FETÖ/PDY ile ilişkili olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.