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Gündem Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ'cüler kıskıvrak yakalandı!
Gündem

Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ'cüler kıskıvrak yakalandı!

Yeniakit Publisher
2023-08-18 17:57:00 - 2023-08-18 18:31:42
Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ'cüler kıskıvrak yakalandı!

Ülke genelinde FETÖ ile mücadele aralıksız sürerken, iki FETÖ firarisi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.

Edirne’nin Meriç ilçesi yakınlarında, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ/PDY şüphelisi, askeri yasak bölgede yakalandı.

Edirne'de Hudut Askerleri yaptıkları devriye faaliyeti esnasında, durumundan şüphelendikleri 2 kişiyi yakaladı. Meriç ilçesi 1'inci derece askeri yasak bölgede, Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı tespit edilen İ.C. ve S.B. gözaltına alındı.

Kimlik sorgusunda ortaya çıktı

Yapılan kimlik kontrolünde şüphelilerin FETÖ/PDY ile ilişkili olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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