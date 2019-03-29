Yunanistan'a kaçmak isterken mahsur kaldılar!
13 düzensiz göçmen, Edirne'den Yunanistan'a kaçmak isterken kum adacığı üzerinde mahsur kaldı. AFAD ve askerler, düzensiz göçmenleri kurtardı.29 Mart 2019 Cuma 16:12
Edirne'de, Meriç Nehri'ndeki bir adacıkta mahsur kalan düzensiz göçmenler kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı Hudut Birliği askerleri nehirdeki kum adacığı üzerinde mahsur kalan bir grubu tespit etti. Durum AFAD'a bildirildi.
AFAD ve askerler, Yunanistan'a geçmek isterken adacıkta mahsur kalan uyrukları belirtilmeyen 13 düzensiz göçmeni botla yanlarına giderek kurtardı.
Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler sağlık kontrolleri sonrası İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
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