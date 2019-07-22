Yunanistan'a gitmek isteyen 37 kişi yakalandı Balıkesir'de Yunanistan’ın Midilli adasına gitmek isteyen 37 mülteci yakalandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli adasına gitmek isteyen 37 mülteci kaçamadı. Küçükköy sınırları içerisindeki Tuzla mevkiinde villaların bulunduğu bir sitenin karşısındaki sazlık alanda 15 Afganistan, 15 Pakistan, 3 Irak, 2 Bangladeş ve 2 Somali uyruklu olmak üzere toplam 37 kaçak ele geçirildi. 8’i çocuk, 12’si kadın 37 göçmen hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.

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