Yunanistan'a gitmek isteyen 37 kişi yakalandı
Balıkesir'de Yunanistan’ın Midilli adasına gitmek isteyen 37 mülteci yakalandı22 Temmuz 2019 Pazartesi 16:13
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli adasına gitmek isteyen 37 mülteci kaçamadı.
Küçükköy sınırları içerisindeki Tuzla mevkiinde villaların bulunduğu bir sitenin karşısındaki sazlık alanda 15 Afganistan, 15 Pakistan, 3 Irak, 2 Bangladeş ve 2 Somali uyruklu olmak üzere toplam 37 kaçak ele geçirildi. 8’i çocuk, 12’si kadın 37 göçmen hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.
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