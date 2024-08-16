Yunanistan'a gidenler domuzcu çıktı!

Son dönemde turizm destinasyonu olarak Türkiye'den Yunan adalarına gidişlerde büyük oranda artış yaşandı.

Yurt içindeki tatil beldelerinde artan fiyatları gerekçe gösteren yerli turistlerin en çok gittiği noktalardan biri kapıda vize uygulamasıyla tercih edilen Yunan adaları oldu.

Yaz aylarının devam etmesiyle Yunan adalarına gidişler sürerken, sosyal medyaya yansıyan bir video dikkat çekti.

"TÜRKİYE'DEN GELEN 100 TURİSTTEN 90-95'İ DOMUZ DÖNERİNİ TERCİH EDİYOR"

Yunanistan'da yaşayan bir Türk dönerci paylaştığı videoda, Türkiye'den gelen 100 turistten 90-95'inin domuz dönerini tercih ettiğini söyledi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını belirten Türk dönerci, domuz döneri satan bir işletmenin Bodrum'a açılması durumunda kuyruk olacağını sözlerine ekledi.

"BODRUM'DA AÇILSIN KUYRUK OLACAK"

Bazı dönercilerin gizlice domuz döneri sattığının da altını çizen şahsın söyledikleri şu şekilde:

Bugün sizlere söylemek istediğim önemli şeyler var. Türkiye’de sosyal medyayı takip ediyorum hiç göründüğü gibi bir ülke değil. Buraya yani Yunanistan’a gelen her 100 turistten, bize müşteri olarak gelen her 100 turistten 90-95 tanesi domuz dönerini tercih ediyor. Yani siz gelip diyorsunuz ya Türkiye’nin şu kadarı müslüman falan da kardeşim bu kadar domuzu bize satıyoruz biz. Ama şu bir gerçek yani Türk müşterilerimiz domuzu tercih ediyorlar. Ve şunu söylüyorum Bodrum’da bir domuz dönercisi açılsın inanın kuyruk olacak millet orada. Gizli satmanıza gerek yok arkadaşlar, bazıları araya karıştırıp gizli satıyor. Bence açıktan ve daha ucuz verin insanlar hesaplı alsınlar yiyebilsinler. Ben 22 senedir bu işi yapıyorum, domuz benim tercihim değil yemiyorum. Yiyenlere saygı duyuyorum. Onlar da bana saygı duysunlar.