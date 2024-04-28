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Yerel Yunanistan'a geçmeye çalışırken lastik bot içerisinde yakalandılar
Yerel

Yunanistan'a geçmeye çalışırken lastik bot içerisinde yakalandılar

Yeniakit Publisher
2024-04-28 23:01:00 -
Yunanistan'a geçmeye çalışırken lastik bot içerisinde yakalandılar

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 20’si çocuk 42 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri tarafından lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Bölgeye ekipler sevk edildi.

20’si çocuk toplam 42 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik botu ‘TCSG-8’ ve ‘KB-4304’ tarafından durdurulan lastik bot içinde 20’si çocuk toplam 42 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

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