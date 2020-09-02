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Gündem Yunanistan'a bir gözdağı daha! Türkiye 2 yeni Navtex birden ilan etti
Gündem

Yunanistan'a bir gözdağı daha! Türkiye 2 yeni Navtex birden ilan etti

Türkiye Doğu Akdeniz'de atış eğitimlerinin yapılacağını içeren 2 yeni Navtex yayınladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-02 23:22:00 - 2020-09-02 23:30:16
Yunanistan'a bir gözdağı daha! Türkiye 2 yeni Navtex birden ilan etti

Doğu Akdeniz'de Yunanistan ve Türkiye arasında uzun bir süredir hidrokarbon yatakları ve deniz yetki alanları için mücadele yaşanıyor.

Fransa, İsrail, Mısır, BAE ve Avrupa'nın desteğini alan Yunanistan bölgede Türkiye'yi kışkırtıcı adımlar atmaya devam ediyor.

Türkiye Yunanistan'ın attığı adımlara sık sık yeni Navtex'ler yayınlayarak cevap vermeye devam ediyor. En son Türkiye, donanma atış eğitimlerini içeren 2 yeni Navtex birden yayınladı.

Yunanistan ve Mısır, Türkiye'nin Libya ile yaptığı yetki anlaşmasına misilleme olarak kendi aralarında Doğu Akdeniz'de Deniz Yetki Alanları'na ilişkin bir anlaşma imzalamış ve Türkiye bu anlaşmanın yok hükmünde olduğunu ilan ederek sert tepki göstermişti. Türkiye bu anlaşmaya tatbikat Navtex'i yayınlayarak cevap vermişti.

Türkiye'den yeni NAVTEX
Türkiye'den yeni NAVTEX

Gündem

Türkiye'den yeni NAVTEX

Türkiye'den Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX ilanı
Türkiye'den Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX ilanı

Gündem

Türkiye'den Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX ilanı

Yunanistan'a kritik mesaj! Türkiye'den yeni Navtex
Yunanistan'a kritik mesaj! Türkiye'den yeni Navtex

Gündem

Yunanistan'a kritik mesaj! Türkiye'den yeni Navtex

Türkiye, Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX ilan etti
Türkiye, Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX ilan etti

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Türkiye, Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX ilan etti

AB'nin tehditleri vız geldi! Türkiye'den yeni Navtex ilanı
AB'nin tehditleri vız geldi! Türkiye'den yeni Navtex ilanı

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