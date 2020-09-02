Yunanistan'a bir gözdağı daha! Türkiye 2 yeni Navtex birden ilan etti

Doğu Akdeniz'de Yunanistan ve Türkiye arasında uzun bir süredir hidrokarbon yatakları ve deniz yetki alanları için mücadele yaşanıyor.

Fransa, İsrail, Mısır, BAE ve Avrupa'nın desteğini alan Yunanistan bölgede Türkiye'yi kışkırtıcı adımlar atmaya devam ediyor.

Türkiye Yunanistan'ın attığı adımlara sık sık yeni Navtex'ler yayınlayarak cevap vermeye devam ediyor. En son Türkiye, donanma atış eğitimlerini içeren 2 yeni Navtex birden yayınladı.

Yunanistan ve Mısır, Türkiye'nin Libya ile yaptığı yetki anlaşmasına misilleme olarak kendi aralarında Doğu Akdeniz'de Deniz Yetki Alanları'na ilişkin bir anlaşma imzalamış ve Türkiye bu anlaşmanın yok hükmünde olduğunu ilan ederek sert tepki göstermişti. Türkiye bu anlaşmaya tatbikat Navtex'i yayınlayarak cevap vermişti.